Alejo Sarna: "Hace falta repensar el crecimiento de Campana"

El referente del Frente de Todos dijo que Campana necesita obras de infraestructura básica para responder al crecimiento no planificado que tuvo la ciudad, luego de reunirse con vecinos de Jardín de Los Pioneros. Los vecinos del barrio El Jardín de Los Pioneros vienen denunciando con insistencia que el municipio no resuelve el grave problema que padecen en relación al suministro de agua y cloacas, y a raíz de ello invitaron a una reunión para exponer el problema al referente del Frente de Todos Alejo Sarna, quien concurrió acompañado por el dirigente del Movimiento de Restauración Peronista Carlos Castillo. Luego del encuentro el propio Sarna explicó que hace tiempo no existe en el barrio una empresa que se haga cargo de la operación del servicio de agua corriente y cloacas, luego del retiro de la cooperativa COPESEL de Los Cardales. En un momento el municipio determinó que la empresa ABSA tome el control del sistema, pero esta decisión nunca se hizo efectiva y según relatan los vecinos se encuentran abandonados a su suerte ya que nadie se hace cargo del tema. Nadie se hace cargo del mantenimiento de la red y cuando surgen inconvenientes no hay a quien reclamarle. Lo mismo sucede con la planta de tratamiento de efluentes cloacales que fue construida en su momento dimensionada para 50 familias y hoy son muchas más las que están conectadas, con lo cual se producen constantes desbordes y problemas de funcionamiento, con el grave problema sanitario que esto genera. Enmarcando la situación, Alejo Sarna dijo que problemas como este evidencian que claramente Campana necesita un manejo más serio de los problemas que tiene. "No es posible seguir tapando agujeros y actuar solo ante la emergencia" afirmó. "Campana necesita que los vecinos, instituciones intermedias y el Estado Municipal participen en conjunto en el diseño de directrices claras que indiquen para donde debe ir el crecimiento de la ciudad hacia el futuro, y que resuelva de manera sustentable los problemas enormes que hoy tiene. Campana necesita un nuevo plan de desarrollo estratégico generado por la propia comunidad que planifique el crecimiento, integrando a todos los sectores y contemplando los enormes desafíos que plantea el futuro para Campana", concluyó Sarna. En tanto, Carlos Castillo comentó que el objetivo de la presencia en cada barrio es visibilizar los reclamos de los vecinos. "Ante un municipio ausente lo único que podemos hacer como agrupación política es comprometernos y dar visibilidad a las problemáticas para que el municipio asuma la responsabilidad que tiene".



Alejo Sarna: "Hace falta repensar el crecimiento de Campana"

