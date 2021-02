» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Ambientalistas organizan una Jornada de Limpieza en el Río Luján







Es para conmemorar el Día Mundial de los Humedales celebrado el pasado 2 de febrero. La cita es este sábado a las 17 horas en el cruce del Río Luján y la Panamericana. Para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, ambientalistas de Campana organizaran una jornada de limpieza en el Río Luján. La actividad es convocada por la Asamblea Socio Ambiental Campana, Vecinos del Humedal, CELIAC, Eco Campana, Red del Río Luján, Red de Agroecología y Al ciervo de los pantanos. Contempla además la instalación de carteles alusivos al ecosistema autóctono de la región y la sanción de la Ley de los Humedales, que destinaría fondos periódicos para su conservación. El Día Mundial de los Humedales se conmemora todos los 2 de febrero desde 1977 en consonancia con el aniversario de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, que la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales, nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Sin embargo, las organizaciones que convocan a la actividad en el Río Luján del próximo sábado sostienen fuertes críticas con la situación en la región. "Cada vez somos más las organizaciones ambientalistas y vecinales las que accionamos sobre los territorios señalando el avasallamiento y destrucción vergonzante de estos ecosistemas tan ricos y productivos que son los humedales", manifestaron. Según su visión, los "distintos gobiernos y partidos políticos desde el inicio de la democracia no logran pasar de la firma de acuerdos protocolares, declaraciones de buenas intenciones y hasta argumentaciones falaces cuando no pueden sostener con su accionar lo que prometieron en sus campañas". "Así seguimos aguardando una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales, que Argentina se comprometió a sancionar y que sistemáticamente se ve frenada por el agronegocio, la minería y la especulación financiera e inmobiliaria", sostuvieron. "En estos 44 años no solamente se destruyó un elevadísimo porcentaje de humedales en todo el país sino que en el último año amparados en los resguardos impuestos por la pandemia para el común de los habitantes, arrasaron con el fuego como hordas salvajes sobre islas del Delta del Paraná y otros territorios", añadieron los ambientalistas. Además, consideraron que "todo el tiempo obstaculizan cualquier proyecto productivo que salga de su matriz enraizada en un sistema de producción capitalista que llega al colmo de negar el cambio climático, la urgente necesidad de modificar la matriz energética y el desarrollo de políticas inclusivas y sustentables con el ambiente". "Campana es pródiga en estos ejemplos, tiene gran parte de sus humedales costeros no solamente ocupados por la actividad fabril o portuaria sino borrados del mapa", señalaron. Por otro lado, volvieron a criticar la rezonoficación del Tajiber cómo área apta para emprendimientos industriales que impulsó el gobierno de Juntos por el Cambio. "El cuestionado objetivo fue transformarlo en zona industrial, siendo Tajiber el último pulmón verde de Campana, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y territorio protegido por una ordenanza anterior: la 6660 del año 17 promulgada por el mismo Intendente", comentaron. De acuerdo indicaron los ambientalistas, el objetivo de la jornada de limpieza y señalización en el Río Luján no solo obecede a su emplazamiento en zona de humedales, sino también a un supuesto "intento de ocupación a nivel privado de la ribera del Luján en su cruce con ruta 9".





