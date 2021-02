» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 5 de Febrero







INCENDIO DE "IRON MOUNTAIN" Sucedió en el año 2014 cuando se produjo un incendio de grandes proporciones en el depósito de la empresa "Iron Mountain" ubicado enBarracas. Ante la alarma de incendio, acudieron al lugar dotaciones de bomberos de La Boca, Puerto Madero, San Telmo, Vuelta de Rocha y los bomberos de la Policía Federal que trabajaron conjuntamente con Defensa Civil, la Prefectura Naval, la Policía Metropolitana y la Policía Federal. Mientras los bomberos extinguían el fuego, una pared del depósito se derrumbó y acabó con sus vidas. Aquel trágico día fallecieron Damián Véliz, Leonardo Day, Matías Monticelli, Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Anahí Garnica, Facundo Ambrosi, Maximiliano Martínez y los integrantes de Defensa Civil Pedro Barícola y José Méndez.



FALLECE HERNÁN FIGUEROA REYES Hernán Figueroa Reyes nació el 14 de septiembre del año 1936 en Salta. Proveniente de una familia ligada al arte, Figueroa Reyes creció bajo la influencia de los poemas de su padre y el teatro folklórico "La Cacharpaya" que dirigía su madre. Esto lo impulsó a aprender a cantar y tocar la guitarra con el folklorista José María de Hoyos. Tras el divorcio de sus padres, en el año 1947, se radicó en San Isidro; después de terminar el secundario, comenzó a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) mientras alternaba diversos trabajos. No obstante, su deseo de dedicarse a la música provocó que abandonara la carrera y, en el año 1960, integrara la primera formación de "Los Huanca Hua". Acompañando a Chango Farías Gómez, Pedro Farías Gómez, Carlos del Franco Terreno y Guillermo Urien, lanzó los discos "Folklore argentino" (1961) y "Folklore argentino Vol 2" (1962); cabe resaltar que el primero fue galardonado con el premio Novedad del Folklore en el Festival del Disco Internacional de Mar del Plata. En el año 1963, dejó el grupo y se enfocó en su carrera solista. Así, formó un conjunto con Hernán Rapela, Emilio "Bocha" Martínez y Sergio Piñero y, en el año 1965, lanzó el disco "Canta." Al año siguiente, consolidó su éxito en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín al interpretar "El corralero" de Sergio Sauvalle.A lo largo de su carrera, el "Cantor enamorado" se destacó con las canciones "Busco un rincón lejano (tendrás un altar)", "Zamba del cantor enamorado" y "El Tata está viejo." Por otro lado, actuó en las películas "Ya tiene comisario el pueblo" (1967), "Adolescente viaje al sol" (1969), "El cantor enamorado" (1969) y "Argentinísima II" (1973). Falleció en el año 1973 en Buenos Aires.



SE LANZA "DON´T LET ME DOWN" Un día como hoy en el año 2016, "The Chainsmokers"lanzaban el sencillo "Don´t let me down." Perteneciente al disco "Collage" (2016) y escrita por Andrew Taggart junto a Scott Harris y Emily Warren, la canción catapultó a la fama a Daya: "el hecho de saber que alguien está ahí para ti no importe lo que pase es reconfortante. De eso se trata la canción, de tener confianza y no tener miedo a ser vulnerable con alguien" expresó la cantante.



