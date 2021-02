» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Este fin de semana arranca una nueva temporada del Turismo 4000 Argentino. El campeonato 2021 del Turismo 4000 Argentino comenzará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la categoría compartirá escenario con el TC Mouras (el domingo habrá televisación de la TV Pública). Y allí dirá presente el zarateño Juan Carlos Bava, quien terminó el 2020 en el tercer puesto por detrás de Germán Pietranera y Ayrton Miserda, luego de un año sumamente complicado por la pandemia de coronavirus que todavía extiende sus consecuencias tanto en el automovilismo como en casi todos los ámbitos de la vida diaria. "Es un garrón, nunca lo imaginamos ni tampoco pensamos que complicara el desarrollo en distintas actividades, negocios, empresas. Que el país se detuviera de esa manera fue difícil de asumir", resume Carli al respecto en el comienzo de la charla. -¿Y en el automovilismo cómo lo viviste? -El automovilismo lo sufrió desde donde lo mires. Parecía que no se arrancaba y con mucho esfuerzo y valentía se pudieron realizar algunos campeonatos de manera especial. Nosotros pudimos cerrar otra temporada. -En lo particular, no te fue mal en el Turismo 4000 Argentino -Uno siempre pelea por el campeonato y estuvimos en la conversación, aunque al final no se nos dio. Pero cerramos otro año donde nos quedamos con el 3. No fue ni mejor ni peor, seguimos igual, je… -¿Y este año se pelea por el título nuevamente? -Trabajamos para eso. Tengo un auto muy competitivo y estamos bien. Cuento con un equipo que no deja nada librado al azar, así que vamos a ser protagonistas y estamos convencidos que están todas las posibilidades para concretar ese título. Después, las carreras hay que correrlas y habrá que ver qué nos depara este año. -A pesar de tu joven edad, llevas varios años en actividad. - Empecé con el karting desde muy pequeño, creo que, como la mayoría, llevado por papá, que es otro apasionado de los fierros. Así empezó la historia que me llevó a correr en una categoría donde peleamos campeonatos y me fue muy bien, a tal punto que decidimos continuar. Ahí gané el primer título, lo que fue interesante para el futuro. -Pero curiosamente hubo un parate después. -Sí y de varias temporadas. Intenté hacer el deporte que te imagines, pero terminé sin seguir en ninguno. Estaba escrito que lo mío era el automovilismo. -¿Y cómo fue aquella vuelta? -Mi papá tenía una relación comercial con Pablo Respiggi, que estaba corriendo en la Fórmula 4, tenía un auto para alquilar y lo ofrecía siempre para que lo probáramos. Y tanto habló que se concretó. Ahí sí arranqué y no paramos más. -¿Cómo fue volver a ocupar una butaca? -Lindo, agradable, porque sin decirlo con papá estábamos contento de estar en la alta competencia y fue un año de aprendizaje, donde el Fórmula también es parte de la enseñanza. Así que allí también peleamos campeonatos, siempre fuimos protagonistas y estábamos muy conformes, hasta que un día salió lo del auto con techo y no dudamos. Llegar al TC Pista Mouras fue un salto muy interesante, porque comenzó otra etapa que nos puso en una situación hermosa junto a Juanjo Tártara, que siempre tenía ganas de armar un equipo completo de Zárate y se dio tal cual. Eso nos permitió tener un empuje muy bueno, peleamos campeonatos hasta el final, ganamos carreras y nos dio una motivación a todo el equipo. Fue un gran momento para no olvidar. -Luego llega el Turismo 4000 Argentino. -Sí, fue como comenzar una etapa nueva con otro equipo y otro auto, donde aún estoy y me siento muy cómodo. La categoría tiene su nivel competitivo y estamos bien por el momento. -¿Fue una decisión inteligente el cambio de marca, no? -Ja, ja… No dejás pasar una, siempre lo tenés presente. Todos saben que soy hincha del Chevrolet y arranqué así, pero ahora estoy con un Ford de los hermanos Caggiano, buscando el campeonato. No se dio por estas cosas que tienen los fierros, pero este año vamos por más y vamos a intentarlo. Contamos con un muy buen auto. -¿Con quién se pelea este nuevo campeonato? -Esto recién comienza este fin de semana, pero hay un par de autos que están para ganar en cualquier momento, lo que lo hace muy competitiva a la categoría y en un punto está bueno si los encargados de la categoría toman ciertos recaudos. Finalmente veremos cuántos más seremos y cómo estaremos para encarar todo el certamen desde lo económico. -¿A quiénes se les agradece esta posibilidad de seguir en pista? -Primero, dajame que te dé las gracias por la nota y aprovecho también para agradecerle a toda esa gente de la zona que después de cada carrera me llama parar saber cómo salimos. Y a mis sponsors, a mi equipo y a todos en general. No quiero dar nombres, porque me voy a olvidar de alguno y sería muy injusto.



BAVA LUCIRÁ EL 3 EN LOS LATERALES DESPUÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN 2020. ESTE AÑO, CLARO ESTÁ, BUSCARÁ QUEDARSE CON EL “1".



