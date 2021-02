» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses de Primera:

Es el único jugador del plantel que todavía no aceptó la propuesta de pago de la deuda que se generó en pandemia. Mientras, sigue fuera de las convocatorias del equipo. La relación del campanense Nicolás Blandi con Colo Colo no solo se encuentra en un punto de no retorno, sino que cada vez se hace más distante. Mientras el Cacique (de pobrísima campaña) sigue luchando por asegurar la permanencia en la Primera División de Chile, el delantero continúa sufriendo problemas físicos y fuera de las convocatorias del entrenador Gustavo Quinteros. Pero, además de no poder mostrar su mejor versión futbolística (apenas convirtió dos goles) y recibir numerosas críticas de parte de simpatizantes y la prensa, Nico también viene atravesando un desencuentro económico con la institución que lo compró en 1,1 millones de dólares a San Lorenzo a principios de 2020. Blandi es el único jugador que no ha firmado el acuerdo para restituir los sueldos descontados al plantel durante su paso de tres meses por el Seguro de Cesantía en el marco de la pandemia de coronavirus que frenó la actividad futbolística. La firma del goleador, explican desde Chile, es primordial para que se levanten las acciones presentadas en los tribunales del trabajo. La propuesta de Colo Colo consistía en pagar 53 de los 105 días en que los jugadores fueron acogidos a la Ley de Protección al Empleo que rige en el país trasandino. El 50% se reembolsó en diciembre y el resto se entregará en ocho cuotas este año, algo que el delantero de nuestra ciudad todavía no ha aceptado. Al mismo tiempo, el Cacique mantiene compromisos pendientes con el jugador por el pago de sus derechos de imagen y todavía le debe una cuota (de alrededor de medio millón de dólares) a San Lorenzo por el traspaso acordado hace un año atrás. Todo este contexto pareciera hacer imposible la continuidad de Blandi (31 años) en Colo Colo. En las últimas semanas trascendió que Independiente de Avellaneda, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se encuentran interesados en contar con sus servicios. Sin embargo, los problemas económicos que existen de uno y otro lado de la cordillera no tornarían fáciles las negociaciones.



