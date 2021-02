» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

5 de Febrero de 2021







ARMANI, HASTA 2023 El arquero Franco Armani (34 años) renovó su vínculo con River Plate hasta el 30 de junio 2023, por lo que Marcelo Gallardo se asegura así la continuidad de uno de los pilares de su exitoso ciclo. En cambio, el mediocampista Santiago Sosa podría dejar el Millonario en caso de avanzar una oferta del Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.



DUELO POSTERGADO El encuentro que Huracán y Estudiantes de San Luis debían disputar el próximo miércoles por la primera fase de la Copa Argentina fue postergado debido al brote de coronavirus que se registró en el plantel del Globo (doce jugadores dieron positivo esta semana). Ahora resta conocer si la Liga Profesional también decida reprograma el debut del conjunto de Parque Patricios en la Copa que inicia el próximo fin de semana. ASCENDIÓ SAN TELMO El quinto y último ascenso a la Primera Nacional quedó para San Telmo, que anoche venció 3-1 en los penales a Deportivo Madryn luego de empatar sin goles a lo largo de los 90 minutos. El encuentro, disputado en el Coloso Marcelo Bielsa, fue el repechaje entre los finalistas de los Reducidos de la Primera B Metropolitana y el Federal A. Así, el Candombero acompaña a Almirante Brown, Tristán Suárez, Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Maipú de Mendoza. COPA DEL REY Athletic Bilbao venció 4-1 en los penales a Betis tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego y se convirtió así en el cuarto semifinalista del certamen español. Los otros tres son Barcelona (5-3 a Granada), Sevilla (1-0 a Almería) y Levante (1-0 a Villarreal). En tanto, hoy comenzará la 22ª fecha de La Liga con el duelo Alavés vs Valladolid. PREMIER LEAGUE En el cierre de la 22ª fecha, Chelsea (36 puntos) venció ayer 1-0 como visitante a Tottenham (33) y avanzó hasta el 6º puesto del campeonato que lidera Manchester City con 47 unidades y un partido menos. INTER, POR LA CIMA Por la 21ª fecha de la Serie A de Italia, Inter (con Lautaro Martínez) visitará hoy a Fiorentina (Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta) con la posibilidad de convertirse en único líder del campeonato en caso de ganar, dado que Milan recién se presentará el domingo. BUNDESLIGA La 20ª fecha comienza hoy con el duelo que Bayern Munich (líder con 45 puntos) disputará como visitante frente a Hertha Berlin (15º con 17). Luego, el vigente campeón de la Champions League partirá rumbo a Qatar para las semifinales del Mundial de Clubes. MUNDIAL DE CLUBES Con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro entre los titulares, Tigres de México derrotó ayer 2-1 a Ulsan Hyundai FC de Corea en el inicio del Mundial de Clubes con dos goles del francés Andre-Pierre Gignac. En el otro duelo de primera ronda, Al Ahly de Egipto superó 1-0 a Al Duhail de Qatar. De esta manera, las semifinales del certamen serán: Palmeiras vs Tigre (domingo 15.00) y Bayern Munich vs Al Ahly (lunes 15.00).

