Intentan vuelva a funcionar un comedor de Las Campanas

Se trata de una propiedad del Obispado que fuera intrusada en noviembre pasado y recuperada por la Justicia días atrás. Antes de la pandemia, en el lugar almorzaban y merendaban unos 60 niños. Convocadas por integrantes de la sociedad de fomento del barrio Las Campanas, la diputada provincial Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo visitaron ayer la propiedad del Obispado Zárate Campana de la calle Chapuis al 160 que días atrás fuera noticia en los medios porque la Justicia había desalojado a intrusos que habían tomado el lugar en noviembre del año pasado. Se trata de un complejo levantado décadas atrás por iniciativa del extinto Padre Darío Martino y que, hasta iniciada la pandemia en marzo del año pasado, era utilizado parcialmente por los integrantes de la comisión directiva de la sociedad de fomento de Las Campanas para dar almuerzo y merienda a unos 60 niños el barrio. "Cuando se inició la pandemia, tuvimos que discontinuar el comedor y esto quedó cerrado. En noviembre lo ocuparon, y cuando fuimos a radicar la denuncia caímos en la cuenta de que al ser el lugar del Obispado, ellos debían radicarla. Lo que necesitamos para poder volver es regularizar en términos legales nuestro rol en este lugar, tal vez a través de un comodato", explicó a las legisladoras Gustavo Cejas quien también señaló que cuando se recuperó el lugar faltaban 2 heladeras, un horno pizzero, y una cocina industrial entre otros equipamientos a reponer. En ese sentido, la diputada Alonso se comprometió a "sumar esfuerzos, realizar gestiones concretas y aunar voluntades para que el lugar vuelva a funcionar. Se trata de un espacio muy valorado por los vecinos: acá no sólo había una contención alimentaria para las niñas y niños del barrio, también se mantenía un espacio integrador que no hay que perder, e incluso hacerlo crecer". Durante la visita, también se abordaron las diferentes necesidades y aspiraciones del barrio. "Un tema -comentó la concejal Carrizo- que se repite en nuestras visitas y aparece también acá es la preocupación por el mantenimiento en el zanjeo, con los posteriores desbordes e inundación cuando llueve. Luego, temas de bacheo, mantenimiento de los espacios comunes en general, y pedidos puntuales como una cámara de seguridad en la esquina estratégica de Coltelli y Demarco, todas cuestiones que le daremos visibilidad a través del Concejo Deliberante una vez iniciada las sesiones de este año". "Los vecinos también nos informaron de una aspiración de máxima y es la de poder completar la red cloacal que hoy alcanza sólo a la mitad del barrio. La realidad es que el presupuesto 2021 ya está votado y las obras programadas, pero me llevo el tema para trabajarlo e intentar incluirlo en la agenda de la provincia", concluyó Alonso.

La diputada Alonso y la concejal Carrizo ayer, junto a integrantes de la sociedad de fomento de Las Campanas.



Intentan vuelva a funcionar un comedor de Las Campanas

