Una mujer se desvaneció en la vía pública ayer por la mañana. Según manifestó, no había desayunado. Una mujer de mediana edad se desvaneció ayer alrededor de las 10:30 de la mañana en la acera de la avenida Varela, frente al local del Movimiento Evita, al cual no llegó a arribar. En primera instancia fue asistida por personal de enfermería del Servicio Penitenciario Bonaerense que se encontraba ocasionalmente en las inmediaciones, y luego por personal del SAME que fue convocado ante la emergencia. Una vez estabilizada, explicó que posiblemente se haya descompensado porque no había desayunado. Ya repuesta, no hizo falta trasladarla hasta el Hospital San José y volvió a su domicilio junto a su esposo, quien llegó al lugar en un auto. En el lugar también estuvieron presentes Caminantes del Operativo Sol, e integrantes de la Patrulla Motorizada.

#Dato una mujer descompensada en vía pública. Esta mañana en Av. Varela y Liniers. Asistida en primera instancia por una Guardia (EG) del SPB y oficiales caminantes de Operativo Sol. luego arribó Patrulla Motorizada y móvil de Same. fue asistida por los paramédicos, sin traslado. pic.twitter.com/vMtZ1Ax4Vj — Daniel Trila (@dantrila) February 5, 2021

Vecina descompensada

