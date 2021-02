Expresaron a raíz de la tala de un árbol ubicado en la plaza 1º de Mayo hace algunos días, desde el Frente Grande de Campana, mostrando su enojo por ese "ataque contra el ambiente". Para Parravicini "Algunas decisiones sobre las políticas públicas dejan en manifiesto el desgobierno de la Gestión Abella / Larreta en Campana". Hace algunos días se conoció la tala del ombú que se encontraba en la Plaza 1º de Mayo por personal del Municipio. A raíz de ello, desde el Frente Grande Campana mostraron su sorpresa por tal decisión "fue mutilado por orden de algún funcionario, quienes son los encargados de implementar las Políticas Públicas que emanan del señor Intendente y su gabinete, no podemos cargar responsabilidades sobre empleados que reciben órdenes, están muy mal pagos y quizás nunca recibieron capacitación sobre poda, tampoco la importancia que tienen los árboles y sus efectos sobre la calidad del aire, la reducción de la contaminación y la salud ciudadana", expresó Parravicini al respecto El presidente del espacio, expresó "Algunas decisiones sobre las políticas públicas dejan en manifiesto el desgobierno de la Gestión Abella/Larreta en Campana. Nosotros entendemos a la gestión pública como un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales los Estados tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a través de la gestión de políticas, recursos y programas", y continuó "Es necesario reforzar la democracia local a través de mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad, no sea cosa que terminemos como el pobre Ombú, en soledad y a la miseria sin poder dar lo mejor de nosotros como comunidad organizada, para eso es sumamente necesario tener un Estado Local permeable, que tienda a lo participativo y por sobre todo un Gobierno que esté capacitado en términos de gestionar en pos del desarrollo humano, en un mundo que nos exige ser cada vez ser más eficientes y medir el impacto de las políticas públicas, para corregir y ajustar recursos y programas". En ese sentido agregó: "El Intendente no gestiona ante un Gobierno Provincial y Nacional que ven al Estado como un actor indispensable a la hora de pensar un buen vivir para los ciudadanos, en cambio pierde tiempo en victimizarse y se lo resta en gestionar, en levantar un teléfono, y pelear por recursos y obras para nuestra ciudad. Abella descree del Estado, solo lo usa como un espacio de poder, y no genera cambios estructurales recorriendo barrios y charlando con los vecinos. Escuchamos reclamos: agua, alumbrado, seguridad, vivienda, gas, empleo, plazas descuidadas y la verdad que descreo que a través de las fotos en los medios locales se pueda cambiar esta realidad". "Lo preocupante - expresó - es que si en barrios que pagan altos impuestos y de sectores de clase media y media alta tienen estos problemas, qué podemos esperar en aquellos espacios de nuestra ciudad donde la desigualdad avanza por responsabilidad por ejemplo de la falta de gestión, los cuatro años del macrismo y una pandemia que tendrá efectos demoledores en los económico y social". A modo de cierre, Parravicini expresó: "Para no llegar a una situación más acuciante de nuestra sociedad le pedimos señor Intendente que gestione, blanquee los números del Municipio y trabaje con la Provincia y La Nación en la búsqueda de soluciones, del valor al Estado que usted debe administrar hasta el último día de su mandato". Por su parte Parravicini agregó "Aprovecho estos medios para pedirle por favor que cuide los árboles, tanto como las chimeneas amigas, que a la hora de una vida digna para nuestros vecinos y vecinas toman por igual relevante importancia".

Destrucción del ombú que se encontraba en la Plaza 1º de Mayo



FGC en el FdT:

"Para muestra alcanza un ombú"

