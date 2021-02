Buscan cubrir suplencias de docentes y auxiliares de grupos de riesgo

El programa para el Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares contempla una inversión de $2.150 millones para garantizar el comienzo de las clases presenciales. El Gobierno bonaerense anunció el programa para el Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares (FORTE) con el que buscará cubrir las suplencias de trabajadores que se encuentren dentro de los grupos de riesgo y, por lo tanto, no puedan desempeñar sus tareas en el regreso a las clases presenciales. Una primera medida sumará durante tres meses 212 mil horas presenciales de clases -un equivalente a 21 mil docentes- con una inversión total de $700 millones, de cara al inicio de las tareas de intensificación de la enseñanza que comenzarán el 17 de febrero. La segunda medida apuntará a poner en marcha "un procedimiento extraordinario de cobertura de suplencias para las y los trabajadores que posean dispensas por formar parte de los grupos de riesgo", consignaron desde la Provincia. Vale recordar que las actividades de intensificación de la enseñanza -paso previo al inicio de clases presenciales- se realizarán desde el 17 de febrero hasta el 31 de marzo para estudiantes de primaria y secundaria, y hasta el 30 de abril para estudiantes del último año de secundaria, lo que demandará una inversión de $1.450 millones. Se llevarán a cabo en las escuelas, en contraturnos o los días sábados para no alterar el inicio del año lectivo. También pueden desarrollarse en espacios de la comunidad que reúnan las condiciones requeridas según los protocolos establecidos en el Plan provincial para el regreso seguro a las clases presenciales. "En principio los módulos del FORTE está previsto cubrirlos con los y las docentes de cada escuela", sea pública o de gestión privada, sostuvieron autoridades educativas. En caso de que los trabajadores de esas instituciones no estén interesados o por algún motivo no puedan tomar esas horas, las suplencias saldrán por acto público digital. En el caso de las suplencias por dispensas saldrán directamente por acto público digital.



Buscan cubrir suplencias de docentes y auxiliares de grupos de riesgo

