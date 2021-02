Efemérides del día de la fecha, 6 de Febrero

OSCAR GÁLVEZ HACE HISTORIA EN EL III GRAN PREMIO EVA DUARTE DE PERÓN Hace 72 años Óscar Gálvez se convertía en el primer piloto argentino en ganarles a los experimentados pilotos europeos. La carrera se corrió en el antiguo Circuito de Palermo y fue dominada por los italianos Alberto Ascari y Luigi Villoresi, a bordo del Maserati 4CLT, desde el principio. Detrás de Juan Manuel Fangio, "El Aguilucho" se encontraba cuarto hasta que en la sexta vuelta logró superar a su compatriota e inició una ardua carrera con Ascari en la punta y Giuseppe Farina de escolta. Con el correr de las vueltas, Farina abandonó por una rotura en la dirección y, finalmente, a dos vueltas del final, Ascari abandonó por un principio de incendio. Así, Gálvez arribó primero en su Alfa Romeo 308 y el podio se completó con Fangio y el uruguayo Eitel Cantoni.



FALLECE DOÑA PETRONA Petrona Carrizo de Gandulfo nació el 29 de junio del año 1896 en La Banda, Santiago del Estero. Bajo la supervisión de su madre Clementina, Petrona aprendió a cocinar a regañadientes desde temprana edad: "mi madre fue la propietaria de la mejor casa de pensión de Santiago del Estero y me llamaba muchas veces para que viera cómo se cocinaba; pero [yo] no hacía caso, no me interesaba."Decidida a no tener una vida monótona en el hogar, la adolescente de 16 años partió a Buenos Aires, acompañada por su futuro marido Atilio Gandulfo, a probar suerte. Debido a la grave enfermedad de su esposo, Petrona consiguió trabajo como vendedora de la Compañía Primitiva de Gas que, en ese entonces, vendía las novedosas cocinas a gas; para promocionar el producto, tomó clases de cocina en "Le CordonBleu", filial argentina de la escuela de gastronomía francesa, con el chef AngelBaldi. Así, empezó a cocinar enlas vidrieras del Bazar Dos Mundos ante la atenta mirada de cientos de mujeres que,impresionadas por su talento y sencillez, buscaban aprender sus secretos culinarios. Asimismo, la incipiente cocinera compartía sus recetas en la revista "El Hogar". Al poco tiempo acrecentó su fama en los micrófonos de Radio Argentina, Radio Excelsior y Radio El Mundo. En el año 1934 publicó su exitoso libro "El libro de Doña Petrona. Recetas de arte culinario": "estoy orgullosa de haber escrito un libro, con mis recetas, que no sólo es el que más ejemplares vendió en toda la historia editorial de mi país, sino que guió los haceres cocineros y cotidianos de no me acuerdo cuántas generaciones." Más adelante, en el año 1952, debutó en la televisión en el programa "Variedades hogareñas" y, ocho años después, consolidó su fama con el programa "Buenas tardes, mucho gusto". Falleció en el año 1992en Olivos, Buenos Aires.



SE LANZA "STARTED FROM THE BOTTOM" Un día como hoy en el año 2013, Drake lanzaba el sencillo "StartedfromtheBottom". Perteneciente al disco "Nothingwasthesame" (2013) y escrita por el rapero canadiense junto a Noah Shebib, Quentin Miller y Michael Coleman, la canción es acerca de su vida y sus comienzos en la industria musical: "a veces siento que la gente no tiene suficiente información sobre mis comienzos y, por lo tanto, me inventa una historia de vida que no es consistente con los hechos reales. No compré este lugar y conseguirlo no fue nada fácil".



Efemérides del día de la fecha, 6 de Febrero

