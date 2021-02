Comenzó la Temporada de Pileta en el Camping del Sindicato Municipal

Se podrá disfrutar los días viernes, fines de semana y feriados. También se habilitó el sector de parrillas. El beneficio es para afiliados y aportantes de la cuota solidaria. El verano todavía depara muchos días de sol. Por eso, y viendo que la situación epidemiológica parece estabilizarse otra vez, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana anunció el comienzo de la temporada de pileta en el camping del barrio Las Acacias. El beneficio es para afiliados al gremio y aportantes de la cuota solidaria, quienes podrán asistir acompañados con sus familias, pero no estará permitido el ingreso de invitados. Los grupos no podrán exceder las diez personas. Junto a las piletas, la comisión directiva del Sindicato dispuso asimismo la reapertura del sector de parrillas y mesas. Sin embargo, no habrá cantina ni buffet. Salvo los baños, ninguna otra área estará habilitada para su utilización. Así como la mayoría de las entidades recreativas, el camping de los municipales estuvo a merced de los vaivenes del coronavirus. A mediados de noviembre, cuando todavía se sentía el flagelo de la primera ola de contagios, el Sindicato había anunciado que las instalaciones de Las Acacias estarían cerradas durante todo el verano. Pero a inicios de diciembre, luego de que las infecciones aminorarán su ritmo, el gremio había decidido habilitar solo las parrillas y mesas, para darle la posibilidad al afiliado de disfrutar los días de temporada haciendo un asado y rodeado de verde. La decisión apenas duró unas cuantas semanas: volvió a revocarse a fines de ese mismo mes, cuando ya se perfilaba un rebrote que terminó que haciendo pico a lo largo de enero. "Debido a las sugerencias de los afiliados, el Sindicato hizo el esfuerzo para poner en condiciones las instalaciones y poder recibir a la familia municipal", expresó Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, en contacto con La Auténtica Defensa. "Adaptamos todas las medidas protocolares para disminuir los riesgos de contagio. Queremos que los municipales puedan disfrutar de las instalaciones de su camping con tranquilidad", expresó el líder gremial. Según se informó, en el ingreso habrá toma de temperatura y se registrarán los datos de todas las personas que concurran al camping, que estará abierto de 11 a 20 horas. En tanto, el horario de las piletas será de 13 a 20.



Comenzó la Temporada de Pileta en el Camping del Sindicato Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar