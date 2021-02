Entre los integrantes del Club El Cañón 4x4 se destacaron Jorge Bigi, quien obtuvo el primer puesto en la Categoría 1, y Fabián Cabrera, que terminó tercero en la Categoría 3. El pasado fin de semana se desarrolló un Encuentro Off Road en Pilar, el cual contó con la presencia de representantes campanenses que integran el Club El Cañón 4x4 que preside Javier Murillo. Esta jornada de Trial 4x4 se desarrolló en el predio Rey Park 4x4 Off Road con una importante concurrencia y un terreno al que las lluvias le agregaron un condimento extra. Entre los campanenses, Jorge Bigi se coronó ganador en la Categoría 1, mientras Sandro Ariu se ubicó en el quinto puesto entre 30 participantes. En tanto, en la Categoría 3, Fabián Cabrera terminó en tercera posición y también se subió al podio, mientras Cristian Craven fue cuarto; Iñaki Murillo resultó quinto; y Esteban Pérez concluyó en sexto lugar entre 26 competidores. En este encuentro, los representantes locales del Off Road pudieron volver a la actividad después de estar casi todo el 2020 parados por la pandemia de coronavirus. Un motivo más que válido para celebrar. Ahora, el deseo es que éste sea el punto de partida y que los encuentros puedan tener continuidad.

EL ENCUENTRO SE DESARROLLÓ EL PASADO FIN DE SEMANA EN EL PREDIO “REY PARK 4X4 OFF ROAD" DE PILAR.



Mundo Motor:

Campana dijo presente en la competencia Trial 4x4 en Pilar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar