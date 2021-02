El campanense reconoció que ya inició conversaciones con Marcelo Ambrogio para continuar en la estructura de Renault. La difícil temporada 2020 del Súper TC2000 concluirá el próximo fin de semana. Y rápidamente será el tiempo de comenzar a encarar la próxima. En ese sentido, el campanense Matías Milla reconoció que su intención es continuar en la categoría. "Ya iniciamos las charlas con Marcelo Ambrogio (responsable del Renault Sport Castrol Team) y considero que vamos a llegar a un acuerdo. Quiero seguir y estar en el Súper TC 2000. De no poder hacerlo me tomaré un año sabático", comentó el piloto de nuestra ciudad en declaraciones reproducidas por el sitio oficial de la categoría. En cuanto al transcurso de la actual temporada, el piloto de nuestra ciudad analizó: "Fue un año más complejo. La temporada pasada, Renault estaba un escalón por encima del resto, pero para éste, Toyota y Chevrolet pegaron un salto de calidad y nos han superado. El Súper TC 2000 está muy competitivo y te obliga a evolucionar permanentemente". A su vez, "el Negro" señaló que "la categoría mejoró muchísimo" y que "fue un acierto el cambio reglamentario". Finalmente, en la previa a la novena fecha que comenzará hoy, el campanense destacó que debe aprovechar la clasificación porque no penaliza. "En este dibujo (circuito 8) la clasifica es el 80 % de la del resultado final de la carrera", manifestó, al tiempo que lamentó "el golpe" que su Renault Fluence #28 se llevó de Buenos Aires fechas atrás. "Desde entonces, el auto cambió y nos costó", reveló.



EL CAMPANENSE LLEVA SIETE AÑOS EN LA CATEGORÍA DE MAYOR TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVILISMO NACIONAL.



Automovilismo:

Milla; "Quiero seguir en el Súper TC2000"

