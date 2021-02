San Telmo se quedó con el último boleto y se convirtió en el 19º conjunto de la zona metropolitana en la categoría. Los 16 restantes son del "interior". Los equipos de la Primera Nacional ya están en plena preparación para el próximo campeonato de la categoría, aunque todavía desconozcan fechas y formato de competencia. Una situación que se hizo una (mala) costumbre para la divisional en los últimos años y que, en la previa al reciente Torneo de Transición, generó múltiples polémicas hasta pocos días antes del inicio del certamen. Por ello no sorprende que todavía no haya certezas respecto al siguiente torneo, el cual comenzaría a mediados de marzo y terminaría tres meses después. De hecho, una de las escasas precisiones que existen hasta el momento es una muy llamativa: el próximo campeonato de la Primera Nacional contará con la friolera de 35 participantes. Una cifra muy grande, sobre todo si se tiene en cuenta que la Liga Profesional de Fútbol ya cuenta con 26 equipos. De esta manera, las dos principales categorías del fútbol argentino aglutinan a 51 equipos. Mientras, entre la Primera B Metropolitana (17), la Primera C (18) y la Primera D (12) suman 47 actualmente. En tanto, en la pasada temporada del Torneo Federal A compitieron 30 instituciones Entre los 35 equipos que estarán en el próximo campeonato de la Primera Nacional habrá cinco "nuevos": Almirante Brown, Tristán Suárez y San Telmo ascendieron desde la Primera B Metropolitana, mientras Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Maipú de Mendoza lo hicieron desde el Federal A. Con estos equipos y dados los ascensos de Sarmiento de Junín y Platense a la Liga Profesional, en el futuro certamen de la segunda categoría del fútbol argentino habrá 19 equipos de la zona metropolitana (los "directamente afiliados" a AFA, entre los que se encuentra Villa Dálmine) y los restantes 16 serán del interior. Los 19 conjuntos de la zona metropolitana son: All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlanta, Barracas Central, Brown de Adrogué, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago, Quilmes, San Telmo, Deportivo Riestra, Temperley, Tigre, Tristán Suárez y Villa Dálmine. En tanto, entre los 16 del "interior" se encuentran tres equipos de la provincia de Buenos Aires (Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado de Mar del Plata y Santamarina de Tandil), tres de Córdoba (Instituto, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto), tres de Mendoza (Independiente Rivadavia, Gimnasia y Deportivo Maipú), dos de Santiago del Estero (Güemes y Mitre) y uno de las provincias de Santa Fe (Atlético de Rafaela), Tucumán (San Martín), San Juan (San Martín), Jujuy (Gimnasia) y Chubut (Guillermo Brown de Puerto Madryn). ¿Se dividirán los equipos por región? ¿Cuándo comenzará el próximo torneo? ¿Qué formato tendrá? ¿Cuántos ascensos habrá en juego? ¿Qué pasará con los descensos? Son solo algunas de las preguntas que, de a poco, empezarán a surgir en estos días y que recién encontrarán respuestas cuando la AFA confirme cómo será el próximo campeonato. Y eso, lamentable, también es un gran interrogante.

SAN TELMO LE GANÓ EL REPECHAJE A DEPORTIVO MADRYN Y FUE EL ÚLTIMO EN SUBIRSE A LA SEGUNDA CATEGORÍA DEL FÚTBOL ARGENTINO.



Primera Nacional:

El próximo campeonato contará con 35 equipos

