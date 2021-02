MONTIEL SIGUE; SOSA NO Después que lo hicieran Matías Suárez y Franco Armani, ayer se anunció oficialmente la renovación de contrato de Gonzalo Montiel con River Plate. De esta manera, el lateral derecho (que fue pretendido por equipos europeos recientemente) extendió su vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2022. En cambio, el mediocampista Santiago Sosa (21 años) confirmó ayer que continuará su carrera en Atlanta United, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos que dirige Gabriel Heinze. La operación se concretaría por 6 millones de dólares por el 70% del pase del jugador.



CHANCALAY, A RACING Racing Club ya presentó oficialmente a su primer refuerzo, Ezequiel Schelotto. Y ya tiene acordada de palabra la incorporación de Maximiliano Lovera (Olympiakos de Grecia). Así, Tomás Chancalay (22 años) se convertirá en la tercera cara nueva del plantel que conduce Juan Antonio Pizzi: el delantero llegará a Avellaneda a préstamo por un año y con una opción de compra de 5 millones de dólares. SAN LORENZO Y LA COPA Ayer se realizó el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores de América 2021. Esta instancia tendrá la participación de San Lorenzo, que debutará en la segunda ronda frente a un equipo chileno. En caso de superar ese cruce, el Ciclón se medirá luego ante el ganador de la llave que disputarán Deportivo Lara de Venezuela y un conjunto brasileño por la tercera y última ronda de esta fase preliminar que entrega cuatro boletos a la Fase de Grupos. SALTÓ A LA CIMA En el inicio de la 21ª fecha de la Serie A de Italia, Inter derrotó 2-0 a Fiorentina como visitante y quedó como único líder del campeonato, un punto por encima de Milan (mañana recibe a Crotone). Lautaro Martínez ingresó en el ST para el ganador, mientras Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta fueron titulares en el Viola. La programación continúa hoy con cuatro partidos: Atalana vs Torino, Sassuolo vs Spezia, Juventus vs Roma (14.00, ESPN) y Genoa vs Napoli. JUEGA EL REAL El tormentoso presente del Real Madrid (Zinedine Zidane está en la cuerda floja) tendrá hoy un nuevo desafío cuando visite a Huesca por la 22ª fecha de La Liga de España (12.15, ESPN). La jornada comenzó ayer con la victoria de Alavés (1-0 a Valladolid) y este sábado tendrá otros tres encuentros: Levante vs Granada, Elche vs Villarreal y Sevilla vs Getafe. GANÓ Y A QATAR En el inicio de la 20ª fecha de la Bundesliga, Bayern Munich le ganó 1-0 como visitante a Hertha Berlin y volvió a sacar 10 puntos de ventaja en lo más alto del campeonato. Con esa tranquilidad viaja rumbo a Qatar, donde disputará el Mundial de Clubes: el lunes se medirá con Al Ahly de Egipto en una de las semifinales. En la otra, Palmeiras y Tigres de México se enfrentan mañana domingo. PREMIER LEAGUE Con cinco juegos, hoy se abre la 23ª fecha en Inglaterra: Aston Villa vs Arsenal, Burnley vs Brighton, Newcastle vs Southampton, Fulham vs West Ham y Manchester United vs Everton (17.00, ESPN). En caso de ganar, los Diablos Rojos alcanzarán en la cima al Manchester City, que mañana visita a Liverpool. FLAMENGO SE ACERCA Por la 34ª fecha del Brasileirao, Flamengo (64 puntos) le ganó 2-0 a Vasco da Gama y le descontó dos puntos al líder Inter de Porto Alegre (líder con 66), que igualó 0-0 en su visita a Paranaense. En cambio, Atletico Mineiro (60) desperdició esa oportunidad: el equipo dirigido por Jorge Sampaoli cayó 1-0 ante Goias.

Breves: Fútbol

6 de Febrero de 2021

