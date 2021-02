Ambientalistas limpiaron la ribera del Río Luján y reclamaron mayor concientización

P U B L I C



Fue en el cruce con la Ruta Nacional 9. También colocaron cartelería. Por otro lado, denunciaron que los terrenos del camping abandonado son públicos y adelantaron el envío de un pedido de informe al Concejo Deliberante para saber por qué se los pretende privatizar. Para conmemorar la Semana de los Humedales, un grupo de ambientalistas de Campana se congregó a la vera del Río Luján en su cruce con la Panamericana y llevó a cabo una jornada de limpieza e instalación de cartelería. El objetivo, según le contaron a La Auténtica Defensa en el lugar, fue concientizar a los vecinos y personas que frecuentan la margen del río sobre la gestión de los residuos y la potencial generación de incendios a partir de fogatas cerca de pastizales y troncos de árboles. Sin embargo, también denunciaron supuestos movimientos de tierra en el predio del camping abandonado que no están permitidos por la normativa local vigente. En ese sentido, adelantaron el envío de un pedido de informes al Honorable Concejo Deliberante para saber por qué la propiedad está señalizada como "privada" cuando, por ocupar la zona inundable del Luján, debería ser pública. "Este lugar, aún cuando hay carteles que dicen propiedad privada y se han puesto cercas para no acceder, si se marcase la línea de ribera -que es una línea invisible que determina hasta donde llega el río de acuerdo a su desborde-, toda esta zona es pública, no se puede comercializar, está bajo jurisdicción de la Provincia", explicó Adriana Anzolín, referente de Red del Río Luján, una de las agrupaciones ambientalistas que integran la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC). "El cerco que ha puesto es ilegal", sostuvo. Anzolín hacía referencia a la ordenanza 6660 del año 2018 que sancionó como "no urbanizable" el área territorial correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del Río Luján comprendida entre la Panamericana, el Río Paraná, el límite con el partido de Escobar "y la línea correspondiente a la cota de 5.000 metros establecida por el Instituto Geográfico Nacional". Es decir, la franja costera que se considera parte del caudal aunque no siempre esté sumergida. La normativa prohíbe en esta área movimientos de suelo, rellenos o cualquier modificación "que altere el funcionamiento natural del ecosistema". La jornada de limpieza e instalación de cartería fue ideada por Eco Campana. Richard Sanabria, uno de sus referentes, comentó que la intención fue "visibilizar este espacio tan lindo que tenemos y el verde que no tenemos mucho en Campana, porque estamos llenos industrias y fábricas". El joven, además estudiante de la licenciatura en Información Ambiental de la UNLU, lamentó que la vera del río Luján a esa altura del cauce esté "muy abandonada y descuidada", y destacó el ecosistema circundante por su "biodiversidad" vegetal y animal. "Queremos visibilizar este lugar que es nuestro, es público, es de todos y tenemos que cuidarlo", manifestó. Los carteles que fueron colocados solicitan una correcta gestión de los residuos durante la estadía al borde del río: que cada grupo se traiga su bolsa y la retire al irse, que no se arroje basura al agua y no se inicien fogatas que puedan derivar en incendios no controlados. "Nuestra organización surgió hace muy poco, con el tema de los incendios, que al acercarse al puerto regasificador provocó una explosión entre los vecinos, porque tomamos conciencia de que el fuego llegó adentro del puerto y sabemos que eso tiene la posibilidad de generar una onda expansiva de muchos kilómetros", comentó un integrante de SOS Humedales, una agrupación ecologista de Escobar. Por su parte, Arturo Remedi de la ASAC manifestó que los humedales "son un ecosistema que hay que defender y cuidar porque albergan una biodiversidad enorme y es la tierra que permite la filtración del agua de lluvia que alimenta las napas subterráneas, y la vida humana sin agua dulce y potable es imposible". "Si los desarrolladores inmobiliarios, si las industrias avanzan sobre los humedales -y en Campana tenemos el caso del Tajiber, que son 500 hectáreas al lado del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos- estos corren peligro", advirtió.











Ambientalistas limpiaron la ribera del Río Luján y reclamaron mayor concientización

