Será entre Capilla del Señor y Bertolini. La obra implica el tendido de 98 metros de cañería que le darán servicio a las viviendas de esta zona. En los próximos días comenzará una importante obra del tendido cloacal en la calle Saavedra entre Capilla del Señor y Bertolini, lo que permitirá cerrar el entramado en la zona. El proyecto, impulsado por el Municipio junto al Gobierno Provincial, cuenta con un tendido de 98 metros de cañería de 160 milímetros y una boca de registro, que le dará servicio a unas 8 viviendas ubicadas en dicha arteria. Actualmente, este sector de la ciudad posee red cloacal, pero por algún motivo que se desconoce, la vereda par de la calle Saavedra entre Capilla del Señor y Bertolini, no tiene red. Por tal motivo, los vecinos de esta cuadra le habían pedido al intendente Sebastián Abella poder tener el servicio de cloacas; y esta obra responde a esa solicitud que viene de larga data. "Es muy satisfactorio poder dar solución a una problemática que vienen teniendo los vecinos de esta cuadra desde hace mucho tiempo atrás", enfatizó el jefe comunal al referirse a los inminentes trabajos. Y concluyó: "Estas son obras que no se ven pero que se palpan. La mitad de las familias que viven en esta cuadra no están unidas a la red cloacal, y poder contar con este servicio les permitirá elevar significativamente su calidad de vida".

Abella y funcionarios de la Secretaría de Planeamiento y Obras destacaron la importancia de los trabajos, que estan próximos a iniciarse.





La obra implica el tendido de 98 metros de cañería que le darán servicio a las viviendas de la zona.

