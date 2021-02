Los dirigidos por Felipe De la Riva cayeron 1-0 ante el conjunto de Carmen de Areco. Se presentaron Agustín Stancato y Marcos Sánchez, los primeros dos refuerzos. Además, otros tres jugadores a prueba fueron de la partida en el Violeta. Después de cuatro días de trabajo en el predio "Mis Marías" de Loma Verde, el plantel de Villa Dálmine cerró ayer su primera semana de entrenamientos de cara al próximo campeonato de la Primera Nacional con un amistoso frente a Sportsman de Carmen de Areco. El encuentro se disputó en el estadio de Mitre y Puccini (cuyo campo de juego luce en gran forma) y se dividió en dos tiempos de 45 minutos que culminaron 1-0 a favor del elenco visitante. El Violeta fue superior a su rival, pero no concretó sus oportunidades y terminó cayendo luego que Nicolás Rocha aprovechara un error de la defensa campanense a los 39 minutos de la primera parte. Igualmente, lo más importante para el conjunto de nuestra ciudad está relacionado al rearmado del plantel, un proceso al que todavía le faltan varios movimientos tanto entre las salidas como en los arribos. Y en el que ayer se advirtieron las primeras confirmaciones y también algunas "pistas" de cara al futuro. En ese sentido hicieron su presentación los primeros dos refuerzos que confirmó la institución: Agustín Stancato, quien jugó como marcador central (también puede hacerlo como volante central), y Marcos Sánchez, quien se desempeñó como mediocampista, a pesar que llegó como lateral izquierdo. Además, también participaron del amistoso tres jugadores que están en observación por el entrenador Felipe De la Riva: el lateral izquierdo Peter Martínez Grance (21 años; ex Boca Juniors), el mediocampista Juan Rocca y el delantero Sebastián Obregón (con pasos por Platense y Güemes de Santiago del Estero). En cambio, el defensor Francisco Manenti (pasó a 12 de Octubre de Paraguay) y los mediocampistas Saúl Nelle (ayer fue anunciado como nuevo jugador de Tristán Suárez) y Lucas Cuevas ya no están con el plantel y son las primeras bajas confirmadas en el Violeta. Este sábado, respecto a los profesionales que participaron del reciente Torneo de Transición, tampoco vieron acción Juan Ignacio Alvacete (terminó lesionado), Maximiliano García y Franco Marchetti. Según trascendió, los tres están hoy relegados en la consideración de De la Riva de cara al próximo campeonato. La formación que dispuso ayer el entrenador uruguayo incluyó además un cambio en el sistema táctico: dejó atrás la línea defensiva con tres marcadores centrales y dos carrileros y utilizó un tradicional 4-4-2. En el primer tiempo jugó con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Agustín Stancato, Facundo Rizzi; Laureano Tello, Federico Recalde, Marcos Sánchez, Tomás Garro; Sergio Sosa y Catriel Sánchez. Luego, en el inicio del complemento ingresaron Lucas Bruera, Facundo Lando, Peter Martínez Grance, Franco Costantino, Juan Rocca, Valentín Umeres, Enzo Fernández y Sebastián Obregón. Y en los últimos 20 minutos también jugó el juvenil Eduardo Vallejos. Por su parte, Sportsman de Carmen de Areco, dirigido por Claudio Stramigoni, alineó a Gaspar Rubio; Francisco Deluchi, Roberto Iberbia, Mauro Martínez, Marcos Rocha; Francisco Spena, Brian Geoghegan, Marcelo González, Gustavo Miranda; Tomás Paschetta y Nicolás Rocha. Luego ingresaron: Mateo Martinich, Juan Lamarque, Juan Pablo Ochoa, Juan Oliva, David De Rossi, Benjamín Negri, Juan Ignacio Carretero, Nicolás Pucheta e Ignacio Lousame. Mañana, el plantel Violeta comenzará una nueva semana de preparación con vistas al próximo campeonato de la divisional, el cual comenzaría a mediados de marzo.



TOMÁS GARRO, PROTAGONISTA DE UNA DE LAS ACCIONES DE RIESGO QUE TUVO VILLA DALMINE EN LA PRIMERA PARTE.





FEDE RECALDE, EN ACCIÓN DURANTE EL SEGUNDO TIEMPO DEL AMISTOSO DE AYER.





EL COLO SOSA FORMÓ DUPLA DE ATAQUE CON CATRIEL SÁNCHEZ.





PETER MARTÍNEZ GRANCE, EL CHICO AL QUE UNA MALFORMACIÓN NO LE IMPIDIÓ LLEGAR A LA RESERVA DE BOCA JUNIORS Y LA SELECCIÓN SUB 20. PODRÍA SER REFUERZO VIOLETA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.





UNA DE LAS INCOPORACIONES QUE HA REALIZADO EL VIOLETA: MARCOS SÁNCHEZ JUGÓ COMO MEDIOCAMPISTA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine cerró su primera semana con un amistoso frente a Sportsman

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar