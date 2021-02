Sergio Roses

La Educación es uno de los temas más preocupantes a nivel mundial en el contexto de pandemia que nos toca atravesar. Los desafíos de los países varían pero existen una serie de opciones entre las que pueden elegir para hacer frente a las crisis pandémicas, recuperarse y sentar las bases para reconstruir sistemas educativos mejores, más resilientes y equitativos. Los organismos mundiales enfatizan que es una prioridad imperiosa que los estudiantes vuelvan a aprender. Las pérdidas de aprendizaje van en aumento y es fundamental que los niños y los jóvenes vuelvan a participar en el proceso de aprendizaje, ya sea con clases a distancia eficaces, opciones híbridas o mediante alternativas seguras de educación presencial. Lograr el equilibrio entre la gestión de los riesgos para la salud y las enormes pérdidas de aprendizaje, especialmente entre los sectores más vulnerables, es una tarea compleja. La Comisión internacional sobre "Los futuros de la Educación" fue establecida por la UNESCO en 2019 para reconsiderar la manera en que el conocimiento y el aprendizaje pueden determinar el futuro de la humanidad y del planeta. La iniciativa incorpora un amplio compromiso público y de expertos y tiene por objeto catalizar un debate mundial sobre la forma en que debe replantearse la educación en un mundo cada vez más complejo, incierto y frágil. La recomendación que han elaborado Unesco, Unicef y OMS sobre la educación enfatiza la importancia de tomar decisiones locales, basándose en recomendaciones de las autoridades sanitarias y procesos de diálogo a nivel local, destacando como imprescindible construir las confianzas. La educación es un derecho. En este sentido señala que si bien la pandemia plantea enormes desafíos, la crisis ofrece una oportunidad para transformar y volver a repensar la educación y comenzar a hacer realidad una visión para el futuro de la enseñanza, donde todos los niños aprendan con alegría, rigor y propósito en la escuela y fuera de ella. De hecho, brinda una oportunidad para reimaginar la Educación, con una visión de cómo se configurarán las escuelas en el futuro, un futuro que enfrentamos ahora. También abre una oportunidad única para que las inversiones en tecnología, y la preparación de maestros, padres y comunidades puedan concretarse más rápido y con mayor eficacia y donde la brecha digital tienda a eliminarse. La situación ha puesto de manifiesto vulnerabilidades pero también ha hecho surgir un potencial e ingenio humanos extraordinarios. Vivimos un momento en el que se necesitan pragmatismo y una acción rápida. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece muchos de los hitos y directrices indispensables. La Comisión internacional sobre Los futuros de la Educación, establecida por la UNESCO en 2019 e integrada por líderes de pensamiento de los círculos académico, científico, gubernamental, empresarial y educativo, presentó nueve ideas para una acción concreta actual que impulsará la nueva Educación entendiendo que "el mundo no volverá a ser el mismo": 1. Comprometerse a fortalecer la Educación como un bien común. La Educación es un baluarte contra las desigualdades. Tanto en la Educación como en la salud, para estar a salvo, todos deben estarlo también. 2. Ampliar la definición del derecho a la Educación para abordar la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento y la información. La Comisión hace un llamamiento a entablar un debate público mundial sobre las formas de ampliar el derecho a la Educación, en el que participen, entre otros interesados, alumnos de todas las edades. 3. Valorar la profesión docente y la colaboración de los maestros. Los educadores han aportado respuestas muy innovadoras a la crisis de la COVID-19, teniendo en cuenta que los sistemas que han demostrado mayor resiliencia son los más comprometidos con las familias y las comunidades. Debemos fomentar condiciones que den a los educadores de primera línea autonomía y flexibilidad para actuar conjuntamente. 4. Promover la participación y los derechos de los estudiantes, los jóvenes y los niños. La justicia intergeneracional y los principios democráticos deberán obligarnos a dar prioridad a la amplia participación de los estudiantes y los jóvenes en la preparación conjunta del cambio deseable. 5. Proteger los espacios sociales que ofrecen las escuelas a medida que transformamos la Educación. La escuela como espacio físico es indispensable. La organización tradicional de las aulas debe dar paso a formas diversas de "dar clase", pero la escuela como espacio-tiempo independiente de la vida colectiva, específica y diferente de otros espacios de aprendizaje, debe mantenerse. 6. Poner tecnologías libres y de código abierto a disposición de los docentes y estudiantes. Se deben apoyar los recursos educativos abiertos y las herramientas digitales de acceso abierto. La Educación no puede prosperar con un contenido preparado de antemano fuera del espacio pedagógico, y sin tener en cuenta las relaciones humanas entre docentes y alumnos. La educación tampoco puede depender de plataformas digitales controladas por empresas privadas. 7. Asegurar la impartición de conocimientos científicos básicos en el plan de estudios. Este es el momento adecuado para emprender una reflexión a fondo sobre los planes de estudios, en particular al oponernos a la negación del conocimiento científico y combatir activamente la desinformación. 8. Proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública. La pandemia tiene el poder de socavar varios decenios de progreso. Los Gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y todos los asociados del sector de la Educación y el desarrollo deben reconocer la necesidad de fortalecer la salud pública y los servicios sociales, pero movilizarse simultáneamente en favor de la protección de la educación pública y su financiación. 9. Fomentar la solidaridad mundial para poner fin a los niveles actuales de desigualdad. En línea con lo que plantea la Comisión, la situación nos plantea un verdadero desafío y exige una responsabilidad real. Un desafío en materia de políticas públicas fundamental es asegurarse de que esta oportunidad no se pierda, y que se use esta crisis trascendental como "oportunidad" para comenzar a ver un punto de inflexión en el tratamiento de la crisis del aprendizaje. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

