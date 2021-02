La Coalición Cívica busca que se declare el deporte como Actividad Esencial

Andrés De Leo, senador provincial por Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley a través del cual busca declarar actividad esencial para la salud pública al deporte, la actividad física, los gimnasios y centros entrenamiento. "La actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por coronavirus y mantener la calidad de vida", señaló el legislador provincial por Juntos por el Cambio. En una charla realizada con dirigentes de Campana, el legislador explicó que "por la propagación del virus COVID 19, los niveles de actividad física se redujeron durante el confinamiento. La actividad física puede ser una herramienta valiosa para mantener la calidad de vida, y a la vez, controlar las infecciones por coronavirus" "Cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmune que contribuyen a reducir la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, la actividad física fortalece los procesos biológicos que reaccionan a la infección y aunque no se han realizado estudios de los efectos del ejercicio con pacientes pre y post COVID-19, los efectos de la actividad física sobre la inmunidad, la inflamación y las infecciones respiratorias virales están bien documentadas", subrayó. Además, De Leo resaltó que "la actividad física ha demostrado ser un factor de prevención estratégica en patologías crónicas y constituye un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. El porcentaje de población que se mantiene inactiva ha sido muy alto, alcanzado niveles históricos; a estos, hay que sumarles las personas que no cumplen los mínimos de actividad física recomendada, alcanzado niveles de sedentarismo". Creemos sumamente importante la propuesta del Senador De Leo respecto a las actividades físicas y deportivas, es por ello por lo que acompañamos la propuesta y la propulsamos también en nuestra localidad, destacó Gaston Barrios, presidente de la Coalición Cívica en Campana. "La Actividad Física y Deportiva es clave para mantener una buena calidad de vida y sumar años. Las personas activas presentan tasas menores de mortalidad, infartos, hipertensión, ataques cerebrovasculares, diabetes tipo 2, y por otra parte el sedentarismo, es decir la falta de actividad, altera la función endotelial, el envejecimiento celular, el sistema inmune y favorece la aparición de otros factores de riesgo como la obesidad y sobrepeso, siendo las personas más propensas a enfermedades crónicas no trasmisibles" destacó Irina Houssay vicepresidente de la Coalición Cívica y especialista en salud. Datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (Ministerio de Salud Nación) registraron que más del 60% de la población adulta presenta sobrepeso, más del 40% tiene presión elevada y más del 30% tiene niveles alterados de colesterol en la sangre. Considero que es fundamental apoyar este proyecto de ley para declarar la actividad física y deportiva como esencial ya que está demostrado científicamente los beneficios que estas conllevan.



La Coalición Cívica busca que se declare el deporte como Actividad Esencial

