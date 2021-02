Elisa Abella aseguró que es necesario "que los chicos vuelvan a tener clases presenciales"

"Cómo mamá, vivo de cerca la necesidad de los chicos de volver a tener contacto con sus compañeros, con sus docentes, de vivir el recreo, los juegos. Todos los especialistas coinciden en la importancia de que los chicos vuelvan a la escuela", enfatizó. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, aseguró que "es sumamente necesario que los chicos vuelvan a tener clases presenciales desde el comienzo del ciclo lectivo 2021". "Es una prioridad para nosotros que los chicos y chicas puedan volver a clases con todos los protocolos y cuidados necesarios", resaltó Elisa. "La escuela no solo educa, crea lazos sociales claves, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene. Es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables", resaltó. "Cómo mamá, vivo de cerca la necesidad de los chicos de volver a tener contacto con sus compañeros, con sus docentes, de vivir el recreo, los juegos. Todos los especialistas coinciden en que la importancia de que los chicos vuelvan a la escuela", enfatizó la secretaria. Según lo previsto, el 17 de febrero comienzan las actividades de intensificación de contenidos curriculares para los alumnos que presentaron mayores dificultades el año pasado y el 1º de marzo iniciará el ciclo lectivo. "Si tenemos en cuenta este calendario, resulta preocupante que se hayan destinado escuelas para la vacunación, porque esto implica que los alumnos no puedan volver a esos establecimientos, por eso no estamos de acuerdo con la manera en que se implementó el plan de vacunación provincial", finalizó Elisa Abella.



