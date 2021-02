Un empujón al San Luciano Fútbol Club

"Sabemos que estos lugares que se generan en los barrios, son parte de una cultura que garantiza inclusión, enseñanzas, aprendizajes, pero por sobre todo valores humanos", señaló María Eugenia Giroldi luego de concretar la donación de arcos y redes. La Diputada Provincial del FDT por Campana, Soledad Alonso, y la referente de la Agrupación Jorge Varela, María Eugenia Giroldi, visitaron el San Luciano Fútbol Club. También estuvieron presentes Fabián Molina, integrante de la AJV quien trabaja con los clubes barriales, y Juan Pablo González, además de integrantes de la AJV y la agrupación Néstor Kirchner Campana. San Luciano Fútbol Club, es presidido por Ezequiel Farías. Vale destacar que sus colaboradores no superan los 30 años de edad. Los equipos del club participan en Primera, Tercera y Cuarta división. También cuentan con el equipo femenino. "Este club -señaló Giroldi- como la mayoría de los otros clubes barriales tienen una gran dificultad para poder funcionar, los recursos son escasos, pero realizan un trabajo diario a pulmón, que requiere de mucho esfuerzo pero por sobre todo amor. Hoy nos acercamos a donar las redes y los arcos para que las chicas y chicos del barrio puedan continuar creciendo, y contando con un espacio que les permita no sólo disfrutar de un deporte sino, de un lugar donde se sientan parte, donde se sientan incluidos e incluidas. Sabemos que estos lugares que se generan en los barrios, son parte de una cultura que garantiza inclusión, enseñanzas, aprendizajes, pero por sobre todo valores humanos". Por su parte, la diputada Alonso, comentó: "Es primordial destacar la importancia de contar con un Estado presente, que garantice políticas Públicas que permitan llevar adelante éstas actividades y sostener estos espacios en los barrios y el deporte, donde además de la educación nuestras niñas y niños encuentren un lugar de contención. Debemos, además, valorar y revalorar el trabajo que llevan adelante las personas que emplean su tiempo en virtud de lograr la funcionalidad y continuidad de estos sectores, que no son solo de recreación, sino, de inclusión, y donde sabemos que se lleva adelante un trabajo inmensurable con toda las familias en lo que a valores respecta. También, es necesario resaltar el orgullo que se siente al ver el trabajo en la figura femenina en el deporte, en especial dentro del fútbol barrial, donde cuesta tanto la aceptación social, y porque no, también pensar que desde estos espacios tenemos un camino directo, una puerta que permita generar una red feminista de sostén, contención, una red que forme e informe en el contexto local". Finalmente, Fabián Molina, de la agrupación Jorge Varela concluyó: "Los clubes de barrio ofrecen más que la práctica de un deporte o un par de horas de recreación: son un faro social, verdaderos espacios de contención para chicas, chicos y adolescentes que muchas veces no tienen o no cuentan con otras posibilidades. Son pilares fundamentales en la construcción social y comunitaria".

Presidido por Ezequiel Farías, SAN LUCIANO FÚTBOL CLUB cuenta con Primera, Tercera y Cuarta división de varones.





"Son pilares fundamentales en la construcción social y comunitaria", dijo Fabián Molina sobre los clubes de barrio.





La diputada Alonso y Giroldi tuvieron especiales palabras de aliento para las integrantes del equipo femenino.

X eso con a la Agrupación Jorge Varela y la Néstor Kirchner • ??acompañamos y valoramos a aquellxs que hacen posible que en cada barrio las redes de protección y contención estén fuertes para sostener a lxs que más necesitan. Gracias San Luciano x la cálida bienvenida — Soledad Alonso (@soleaalonso) February 7, 2021

Un empujón al San Luciano Fútbol Club

