Apoyo al Pedido de Informes del Senador Taiana

La Diputada Provincial Soledad Alonso y el Presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, coincidieron en expresar su adhesión al reciente Pedido de Informes que el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación solicitó al Ministro de Transporte Meoni en relación al futuro de la administración de la Hidrovía Paraguay - Paraná que pasa por las costas de Campana. A fines de agosto del año pasado, la Diputada Provincial Soledad Alonso presentó en la cámara baja bonaerense un proyecto de declaración de Interés Legislativo a la firma del "Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que propicia la creación de la Administradora Hidrovía Sociedad del Estado, de suma importancia para mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos, la creación de puestos de trabajo y la reactivación de economías regionales". Días antes, Alonso también había presentado un proyecto similar, solicitando se declare de Interés Legislativo y Provincial el Proyecto de resolución 1571/20 presentado por el Senador Jorge Taiana ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación mediante el cual solicita la construcción del Canal Magdalena en el Río de la Plata, obra asociada al desarrollo de la Hidrovía. Para dimensionar la intención del gesto legislativo de la Diputada Alonso, hay que asociarlo al Pedido de Informes presentado el último lunes por el Senador Jorge Taiana, y tener en cuenta que la concesión de la vía fluvial Paraná-Río de la Plata-Magdalena vence el próximo 30 de abril de 2021. Taiana, quien además es titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, precisó que su pedido de informes dirigido al Ministro de Transporte Mario Meoni refiere a la concesión "de la llamada Vía Navegable Troncal que está comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, utilizando la ruta por el Canal Ingeniero Emilio Mitre". "Esos canales fluviales son muy utilizados en la exportación del sector agroindustrial: 4600 embarcaciones al año, que trasladan entre el 75% y el 80% de las exportaciones del país. La empresa que cuenta con la concesión actualmente es Hidrovía SA" señaló al respecto el Presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, y recordó que en propias palabras del senador Taiana, "la Hidrovía ha sido muy elogiada en los últimos 25 años por las grandes cerealeras porque no hay ningún control de lo que se exporta. No hay ningún control de lo que sale y entra de los puestos, solo hay declaración jurada. Eso facilita el contrabando" Además, en su presentación el Senador Taiana solicitó precisiones sobre la construcción del Canal Magdalena que permita a los buques que transportan las cargas de nuestro comercio exterior contar con una salida directa al mar, desde los puertos fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo y viceversa. El criterio de Alonso y Parravicini, es que la citación a Meoni "no es caprichosa", ya que mediante el Decreto 949/2020, se delega en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de obra pública por peaje, en el marco de la ley 17520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable, destacando que en el artículo 2º del citado decreto se habilita al Ministerio de Transporte a incorporar a la licitación "otros tramos de la vía navegable" no mencionados en detalle. Sobre esto último en particular, se pregunta si corresponde a las obras de dragado y balizamiento del canal Magdalena. Sobre el final de su pedido de informes, el senador Taina solicita al ministro Meoni que explique "las razones por las cuales se desestimó la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado", cuando tres meses antes de emanado el decreto que delegó en la cartera de Transporte la licitación sobre los canales fluviales, "se concretó el acuerdo Federal Hidrovía, cuyo objetivo era establecer la creación de la Administradora Hidrovía Sociedad del Estado, integrada por el Estado Nacional con una participación del 51% del capital social, y por las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que retendrían un 49% de la futura sociedad estatal. En ese sentido, Alonso y Parravicini, consideran que el decreto 949/2020 "perjudicaría los intereses nacionales, medrando sobre nuestra soberanía, cuestión que no se condice con las intenciones del actual gobierno", y acordaron en que "sería pertinente la derogación del mismo". "El pedido de informes de Taiana obedece a una visión que busca la defensa del patrimonio nacional, en el marco de la pandemia, donde el Estado deber garantizar, el bienestar y el buen vivir de millones de argentinos, y maximizando el desarrollo de las economías regionales, buscando un país más federal. A esto mismo apunta el espíritu de la creación esta sociedad estatal que controle la Hidrovía que, además, pasa por las costas de nuestra ciudad. El decreto 949/2020 es ambiguo en ese sentido, y no es un tema menor: estamos hablando un potencial retroceso político y geoestratégico para nuestro país, incluyendo resignar una incalculable pérdida de divisas a través de exportaciones", concluyó la diputada de nuestra ciudad.



