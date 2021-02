Lanzan una campaña para denunciar los abusos en los precios

Desde el PJ-Frente de Todos, anunciaron una serie de vías de comunicación para denunciar a quienes no cumplan con los precios acordados. Además, subrayaron la necesidad de "trabajar y coordinar acciones con los comerciantes de la ciudad" y, ante la quietud del Municipio, pidieron mayor compromiso en los controles y la participación ciudadana. A raíz de una suba indiscriminada de algunos productos y ante la falta del cumplimiento del acuerdo de precios cuidados que impulsa el Gobierno Nacional, el PJ-Frente de Todos lanzó una campaña para denunciar el abuso en los precios. Al respecto, la concejal Sol Calle mencionó que "no es justo que unos pocos vivos se queden con el esfuerzo de todos". Y aseguró que "existen diferentes políticas y acciones que desde Nación buscan acompañar a los consumidores. El objetivo es mejorar la economía de cada familia". Por ello, en el marco de la campaña contra el abuso en los precios, convocaron a los vecinos a colaborar con el control de la calidad de los productos que se ponen a la venta en el marco del programa Precios Cuidados; "comprar solo en comercios que respetan los precios acordados y la calidad de los alimentos y hacer en reclamo correspondiente si un producto se encuentra en mal estado o no tiene un precio fuera de lo acordado" explicó el Presidente del PJ y Concejal, Oscar Trujillo. "Pedimos que los consumidores se involucren en un reclamo de esta índole. Pero también estamos convencidos de que hay una quietud absoluta y una falta notoria de interés en la cuestión de parte del Municipio. Es necesario realizar controles efectivos para evitar los abusos, pero fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos en precios especiales que impulsa el Gobierno Nacional", añadió, en otro orden, Marco Colella. En tanto que, el concejal Rubén Romano comentó: "Es comprensible el enojo del vecino. Entendemos que cualquier aumento impacta negativamente en su bolsillo. Por eso, creemos que es sumamente necesario trabajar a la par de los comerciantes para establecer acuerdos que no solo sean fructíferos con el sector comercial -en especial de cada barrio- sino también con la economía de cada hogar". Por último, los ediles informaron que para denunciar la falta de Precios Cuidados, los consumidores podrán comunicarse al 0800-666-1518 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. También ingresando a https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/informar-irregularidades



Trujillo junto a Vallomy, durante uno de los controles.





Colella señaló la falta de controles por parte del Municipio.



Lanzan una campaña para denunciar los abusos en los precios

