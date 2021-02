Carina Genta

2021; Año Internacional de Frutas y Verduras Los vegetales y frutas son conocidos por ser ricos en vitaminas y minerales indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Pero estos alimentos también presentan otros compuestos que no se clasifican como nutrientes, ya que su carencia no produce deficiencias nutricionales, pero está demostrado que pueden producir beneficios para la salud como por ejemplo otorgar propiedades antioxidantes, retrasar el envejecimiento y reducir el riesgo de cáncer. Estos compuestos se denominan fitoquímicos. Los fitoquímicos, por lo general, son los responsables de otorgar color, sabor o aroma a los alimentos de origen vegetal. Hoy nos toca hablar sobre los vegetales y frutas de color azul - morado. En este grupo podemos encontrar frutas como arándanos, ciruela negra, moras, uvas moradas, higos y vegetales como el repollo morado, berenjena, cebolla morada y remolacha. Son ricos en potasio, agua y fibra, que ayuda a mejorar la salud intestinal. En menor medida, contienen magnesio, vitaminas del complejo B y vitamina C. Los pigmentos responsables de la gama de colores que abarcan desde el rojo hasta el azul en estos vegetales son las antocianinas. Las antocianinas son un grupo de fitoquímicos que se consideran un potente antioxidante (ayudan a prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células de nuestro cuerpo) y podrían tener un efecto protector contra muchas enfermedades degenerativas. De este modo, poseen un rol importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares y reducción del riesgo de cáncer. Presentan también efectos antiinflamatorios, mejoran la agudeza visual y el comportamiento cognitivo. Según algunos estudios, podrían ayudar a prevenir la pérdida de memoria asociada al envejecimiento. Estos alimentos también presentan compuestos que colaboran en el fortalecimiento del sistema inmune. Las recomendaciones dietéticas actuales se basan en consumir al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día. Pero contar las porciones no es suficiente. Si incluimos en nuestra dieta alimentos de origen vegetal de diferente tipo y color nos aseguramos el aporte de diferentes tipos de nutrientes (vitaminas y minerales), fibra y fitoquímicos, cuya presencia conjunta permite obtener importantes beneficios para la salud. Lic. Carina Genta - Licenciada en Nutrición (MN 8663 - MP 3854) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Nutrición; ¿Qué podemos encontrar en el color azul - morado?

Por Lic. Carina Genta

