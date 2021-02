Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Chubut y Santa Cruz, en un circuito que combina los mejores sitios turísticos de ambas provincias, comenzando por una panzada de avistajes de fauna marina y continuando con cuevas, formaciones rocosas que nos regaló la cordillera, parques de ensueño y glaciares. Hasta el 31 de marzo siguen vigentes los Planes Ahora 12 y Ahora 18, con nuevas tasas de financiación muy convenientes en 6, 12 y 18 cuotas con 3 meses de gracia para abonar el primer pago. Luego de un vuelo de 2 horas hasta Trelew aterrizarán en la ciudad más cercana a la Península Valdés, desde donde se puede acceder por aire. En esta oportunidad hay una salida el 7 de marzo, será un viaje grupal, y la fecha no es caprichosa, fue elegida por varios motivos. En primer lugar la fecha en sí misma, que va acorde a la cantidad de fauna presente al final del verano, además de evitar el frío y porque según declaran las autoridades turísticas de la Patagonia, ya estará habilitado el paso a Chile para hacer la excursión incluida dentro de este itinerario. Si por alguna razón no fuera posible el cruce de frontera, ya está previsto el reemplazo de este día por una noche adicional en El Chaltén. Yendo de lleno al itinerario, luego de acomodarse en Madryn, donde harán el primer pernocte, es el turno de visitar Península Valdés, Patrimonio UNESCO por su importancia en la reproducción de fauna marina, un espacio de más de 350.000 hectáreas donde interacciona una biodiversidad única en el planeta. La excursión circunvalará la Península y serán testigos de las loberías marinas, pingüinos, elefanterías marinas, así como una descomunal cantidad y variedad de aves. Los cormoranes (que se asemejan bastante a los pingüinos, pero en este caso son voladores) se amontonan en infinidad de riscos de la costa, mismo las bandadas de gaviotas que caminan alrededor de los lobos marinos que toman sol. Durante el recorrido por los caminos de ripio podrán divisar choiques, maras, liebres y guanacos con facilidad, sobre todo camino al salitral que se encuentra en el centro de la península. El itinerario sigue camino a Comodoro Rivadavia, pasando primero por el puerto de Camarones, distante de Madryn unos 280 Km, sobre la Bahía de Camarones, puerto que sirvió durante décadas para sacar la producción lanera de la Patagonia al mundo y hoy se dedica principalmente a la pesca. Muy cerca se visitará la Pingüinera Cabo Dos Bahías, un área natural protegida, que llega a sumar 20.000 ejemplares de pingüinos Magallánicos con una enorme población de guanacos, zorros y choiques. Las costas son puro contraste de colores, mezclando el color de las rocas con el de la espuma de la rompiente, mientras el sonido del mar y el viento aporta un extra de salvajismo. En Comodoro será el próximo amanecer y el timón del viaje apuntará a la cordillera, cruzando esa eterna estepa y algunas zonas de valles. Camino a la localidad de Perito Moreno, se visitará el Bosque Petrificado José Ormachea, testimonio vivo de lo que en un momento fue este pedazo de Patagonia selvática, con restos de árboles que pasaban los 100 metros de altura durante el cenozoico y mesozoico, hoy petrificados, convertidos en piedra. Al día siguiente será el turno de visitar el Lago Carreras, del lado chileno. Es importante destacar que este es un lago binacional, que sumando la superficie total se convierte en el de mayor tamaño de toda la Patagonia. Como explicamos recientemente en un viaje similar a este, el Lago Carreras (del lado argentino lo llamamos Lago Buenos Aires) alberga una maravilla natural, la Capilla de Mármol, una formación de mármol que el agua se encargó esculpir y parece un sitio de otro planeta. La excursión se inicia con una navegación por el lago hasta llegar a esta formación blanca que contrasta notablemente sobre el azul del lago. Al día siguiente, luego de recorrer la Ruta 41, una de las rutas escénicas más bonitas de la Patagonia, con variaciones de altura, cruces de lagos y valles, cambios de biomas y formaciones rocosas rarísimas; llegarán a La Cueva de las Manos Pintadas, un cañadón con pinturas rupestres que datan de 9.000 de antigüedad en el período más tardío, donde el mundo puso sus ojos para estudiar usos y costumbres de estos antiguos habitantes y derribar teorías poblacionales tardías del continente. Una verdadera maravilla que tenemos en nuestro territorio y no pueden dejar de visitar al menos una vez en la vida. El penúltimo destino será El Chaltén, considerada la capital del trekking del país, literalmente un cuadro pintado por un artista de elite, con el monte Fitz Roy de fondo, sus 7 circuitos para hacer a pie rodeados de lagos y ríos transparentes que suenan mientras uno contempla esta inmensidad de picos nevados. Calafate será el cierre del viaje, con la excursión al Glaciar Perito Moreno, que no requiere de demasiada presentación: básicamente es el único glaciar del mundo que NO se encuentra en retroceso. Si bien los glaciares se mueven y dejan morrenas a su paso, el Perito tiene además la misión de formar el famoso dique de hielo que luego se transforma en un puente de hielo por la presión del agua que hace ceder a las paredes inferiores. La caída del arco de hielo es esperada por el mundo para ser retratada y transmitida a todos los rincones del globo. Es interesante tratar de coordinar un vuelo de regreso lo más tarde posible y de esta forma aprovechar el último día para caminar por Calafate, su costanera, que es muy agradable, donde tienen la posibilidad de dejar volar la mente en el mirador al Lago Argentino o visitar alguna de las estancias laneras que se encuentran en las cercanías. La gastronomía es realmente interesante, pero tengan claro que no es un destino para buscar precios. Normalmente una cena pueden multiplicarla por 3 si buscan una relación fácil de cálculo. Así y todo no podemos dejar de recomendar algunos sitios gastronómicos emblemáticos, como Shakleton, Don Pichón o KauKalesehen.



