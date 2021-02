Efemérides del día de la fecha, 7 de Febrero

DÍA DEL CARNAVALITO

Celebrado desde el año 1982, en este día se conmemora el fallecimiento de Edmundo Porteño Zaldívar, compositor del carnavalito "El Humahuaqueño". Hijo del célebre cantor Edmundo "Polo" Zaldívar, el guitarrista y compositor nació el 9 de enero del año 1917 en Palermo, Buenos Aires. Influenciado por su padre y su pasión por la música, aprendió a tocar la guitarra, el charango, el bombo, la quena, el guitarrón, el requinto y el arpa desde temprana edad; a su vez compuso la zamba "Nunca, nunca" y el gato "Tabaré." Su debut en radio fue a los 7 años acompañando a su progenitor en Radio Cultura y, a los 8 años, actuó como cantor solista en el Teatro Pueyrredón.

En el año 1938 integró la Orquesta Típica "Los Indios" (dirigida por Ricardo Tanturi) y, dos años después, ingresó a Radio El Mundo, donde comenzó a tocar con el conjunto "Motivos de mi tierra" canciones cuyanas y pampeanas. En el año 1941, los directivos de la radio le pidieron que compusiera una canción que evocara al norte del país; inspirado en el traqueteo y freno del tranvía junto a las fotos de los paisajes jujeños compuso su mayor éxito "El Humahuaqueño". En el año 1954 integró el cuarteto Troilo-Grela y, en Jujuy, se declaró a su carnavalito baile y música regional de la provincia. Al año siguiente, participó junto a "Pichuco" en la película "Vida Nocturna" interpretando la canción "Palomita blanca."En el año 1965, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) lo premió por su carnavalito. Entre sus canciones más destacadas se encuentran "Carnaval Coya", "Soy carnaval", "Adiós San Telmo" y "Mañana al alba."Falleció en el año 1978 en Buenos Aires.

ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL SUDAMERICANO SUB-20

Corría el año 2015 cuando la selección argentina se impuso 2 a 1 frente a Uruguay y se consagró campeón del Sudamericano Sub-20. Así, la "albiceleste" ponía fin a una racha de 12 años sin ganar este certamen; la última vez había sido en el año 2003 con Hugo Tocalli al mando del equipo. El conjunto dirigido por Humberto Grondona e integrado por Agustín Rossi, Emanuel Mammana, Ángel Correa, Sebastián Driussi y Giovanni Simeone debutó con una aplastante victoria 5 a 2 contra Ecuador con goles de Simeone (2), Monteseirín, Correa y Martínez. Pese a la derrota ante Paraguay, el equipo se recuperó y goleó a Perú 6 a 2 con tantos de Suárez, Simeone y Correa y dos goles en contra de Prieto y Bernaola. Tras vencer a Bolivia 3 a 0, la "albiceleste" terminó liderando el Grupo A.En la siguiente fase se reencontró con Perú y lo venció 2 a 0 por obra de Simeone y Correa. En el siguiente partido empató contra Colombia; después de vencer a Brasil y Paraguay, el equipo se enfrentó contra Uruguay en el mítico Estadio Centenario, donde Driussi y Correa sellaron la victoria argentina.

"MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2009, el sencillo "My life would suck with out you" de Kelly Clarkson destronaba a "Just dance" de Lady Gaga del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "All I everwanted" (2009) y compuesta por Max Martin junto a Dr. Luke y Claude Kelly, la canción es acerca de una mujer que tiene una relación con un hombre disfuncional al que no puede abandonar: "me encanta la dinámica del mensaje, estás arruinado pero somos perfectos el uno para el otro".