Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/feb/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Camino no tiene atajos"

Por María Victoria Paredes











Hay un solo camino para llegar a Dios, y ese Camino es Cristo. En (Juan 14:6) Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí". Pueden llegar a distraerte en el mundo con ciertos conceptos que parecen buenos, que no le hacen mal a nadie, diciéndote que hay muchos caminos para ser hijos de Dios, pero tienen un solo objetivo; alejarte de Él, se disfrazan de ángeles de luz, incluso utilizan la Palabra de Dios agregándole o sacándole palabras según su conveniencia, así es Satanás, el padre de mentira (Jn 8:44), te engaña para que no conozcamos la verdad, que es Cristo. (Salmo 16:2) "Mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno"; fuera de sus enseñanzas, estamos perdidos, fuera de Él que es la vida somos la nada misma…es algo que cuesta procesar en un mundo dónde todos queremos reconocimiento, dónde queremos hacer y deshacer las leyes a nuestro antojo, dónde juzgamos permanentemente y la presencia de Dios se desvanece como consecuencia de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia; todos somos pecadores y nos reconocernos como tales, es uno de los pasos primordiales para ser verdaderamente un hijo de Dios. "Todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios"(Romanos 3.23) nadie hace lo bueno. … "no hay nadie que busque a Dios" (Romanos 3:10) Perdón Señor, porque somos pecadores. Pero, ¿saben?, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. El pecado nos aleja de Dios, porque El es santo y aborrece el pecado. Mas Dios, que nos ama tanto, envió a su propio Hijo, Jesús, que, siendo Dios, santo y sin pecado, sufrió por nosotros la muerte que debíamos sufrir, toda la ira de Dios recayó sobre El. Pero al tercer día lo resucitó de entre los muertos, venció la muerte y nos liberó del pecado, por su gracia, nos justificó, y nos regaló la salvación, el saber que al morir tendremos una vida eterna junto a Dios. Jesús pagó el precio del pecado, pagó "nuestra" deuda. Reconocernos pecadores y arrepentirnos, son pasos indispensables para ser un hijo de Dios. Creer en Cristo y su obra de Salvación es el paso más importante; reconocerlo como Salvador y Señor de nuestras vidas nos permite llegar a Dios. "No hay atajos para ser un hijo de Dios". Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y decidimos ser fieles discípulos, lo único que importa es Cristo. (Lucas 9:23) "El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, y que me siga". Si tenemos dudas, todo quedó escrito en un libro sagrado, La Biblia, inspirada por el Espíritu de Dios. "Quien permanezca en mi palabra, verdaderamente será mi discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre", (Juan 8:31)¡Qué preciosa y necesaria la presencia del Espíritu Santo! Si nos reconocemos pecadores, si nos arrepentimos, si creemos en Jesús, seremos hijos de Dios y habitará en nosotros el Espíritu Santo que nos guiará, tras ser justificado por Cristo, a la santidad, a ser como Cristo. "Hay un solo camino, Cristo". Él no dijo de los caminos>, dijo "Yo Soy Camino", "El Único Camino". En toda circunstancia, tanto en momentos buenos, como en malos; El estará con nosotros por siempre. (Mateo 28:20) "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". ¿Quieres saber más del Único Camino? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296luisgurodas@yahoo.com.ar





