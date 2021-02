» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/feb/2021 de La Auténtica Defensa. El Día que la Tierra se Detuvo:

El significado del COVID 19 para los seres extraterrestres











El símbolo es un lenguaje no siempre intelectualizable porque expresa un contenido inconsciente que emerge para ser descifrado o interpretado. En estos tiempos las señales son múltiples y además de los indicadores sociales, políticos, económicos, religiosos, ambientales (que dan todos negativos), surge también el COVID 19 al cual corresponde interpretarlo como el resultado colectivo de nuestro modo de vida. Así como la alquimia del Sol y la Tierra operan en conjunto para dar vida a las especies, también aparece una peste que ha puesto de rodillas al sistema con nosotros adentro. Giorgio Bongiovanni, nos recuerda en su misión como estigmatizado en el final de los tiempos, a la de los profetas de las antiguas escrituras. El también recibió al igual que aquellos, mensajes de amonestaciones a los potentes y consolidaciones para los simples y humildes que no se han corrompido y resisten con la Cruz de Cristo como ejemplo. Respecto al COVID 19 está claro según su palabra y de las inteligencias extraterrestres que lo visitan, que el virus tiene implícita una inteligencia específica, para intentar conseguir el cambio a nivel planetario. Esta instancia de interpelación a la sociedad entera, demuestra, una vez más, un intento desesperado de la Madre Tierra para salvarnos. En paralelo el programa del contacto masivo con los extraterrestres avanza y las filmaciones de Antonio Urzi aparecen publicadas en su Facebook o canal de YouTube. Este fenómeno casi diario se da en el contexto de la misión que coordina Giorgio como un aval hacia el mensaje recibido y que compartimos. Teniendo en cuenta estos dos ejes conceptuales que van de la mano, es decir las fuerzas extraterrestres en simbiosis con la Madre naturaleza (y por lo tanto con el COVID 19), tal vez lo mejor sería analizarlos en conjunto, decodificar el porqué de su presencia y actuar en consecuencia si es que estamos a la altura de poder hacernos cargos. - Giorgio Bongiovanni "…El contacto ya está. Hemos tenido contacto en varias generaciones y esta última del tercer milenio, del siglo XXI. Esta presencia alienígena extraterrestre existe. No es todavía un contacto masivo evidente delante de 7 mil millones de personas, porque estos seres más evolucionados que nosotros quieren preparar la humanidad en forma moderada, no agresiva, no violenta, porque quieren entrar, compenetrar nuestra alma e interiorizar en forma positiva este contacto. Y sí, hoy, en este momento, los avistamientos en el mundo siguen siendo impactantes, evidentes. Primero porque la humanidad casi está pronta al contacto masivo. Luego por la tecnología que tenemos; hoy tenemos cámaras de videos que respecto de los años 50,60,70,80 son de una tecnología muy adelantada. Hoy se puede filmar un objeto en lo alto y le puedes aplicar el foco y casi tocarlo con la cámara de video, lo puedes identificar más fácilmente en forma analítica, con análisis profesional y ver las diferencias entre una persona que lo hace por hobby, aficionada. Seguramente cualquier profesional o científico puede hacer un análisis de los videos e identificar en forma muy fácil si hay un fraude, si es un objeto convencional o un objeto inexplicable o hasta un objeto no identificado de naturaleza no terrestre. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos más evidencias ovni extraterrestre que nunca. Luego tenemos mensajes, y que puedo decir, que el contacto extraterrestre se está acercando y yo soy uno de aquellos que está dando la cara y la vida, que se está comprometiendo en forma total de divulgar siendo testigo de esta profecía, de este evento próximo, es decir, el contacto masivo entre seres que vienen de otros planetas de otros sistemas solares, hasta de otras estrellas con la raza humana. Si me equivoco dirán que Giorgio Bongiovanni fue otro falso profeta, otro mitómano, chanta, falso; si no me equivoco tendrán que decir junto a otros que hemos sido pioneros de esta realidad que la sociedad humana no quería aceptar. Más que la sociedad, los potentes que dominan el mundo nunca han querido aceptarlo porque si esta realidad es una realidad, si esta verdad es una verdad, si estos seres realmente visitan nuestro planeta y viajan años luz o millones de kilómetros para llegar a nuestro planeta, es evidente que son más evolucionados que nosotros, que sus aparatos viajan con una energía que no es dañina carburante, es otra energía; que sus aparatos viajan a la velocidad de la luz, que la superan, son naves con una tecnología fantástica, impresionante. Si estas civilizaciones han logrado la posibilidad científica de viajar en el universo, no solo tienen una evolución científica tienen que tener por razones matemáticas, racionales, evidentes de sentido común, nos dice que tendrían que tener una evolución humana, filosófica, ética, y si quieres espiritual, mucho más adelantada que la nuestra. Y si estos seres tienen esta evolución ¿qué evolución tienen a nivel militar?, impresionante… comparada con la nuestra: una hormiga con un elefante. Y si estos seres tienen una capacidad militar que en pocos minutos pueden aniquilarnos, invadirnos, colo-nizarnos, esclavizarnos ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hacen? Y ¿por qué no lo harán? Entonces la respuesta lógica y esto no es materia de fe, es puro análisis lógico; si no lo hacen significa que no les interesa conquistarnos, esclavizarnos, invadirnos y si no les interesa ¿Cuál es la razón de su visita? ¿por qué insisten mostrándose en la historia humana? Hablamos de los últimos cien años, casi cien, desde cuando la civilización humana entró en la era nuclear ¿por qué insisten manifestándose, observándonos? Significa que tienen otras razones más allá de la guerra o de la conquista que son diferentes. Y la razones solo puede ser solo dos: Primero, una indiferente curiosidad como cuando nosotros entramos en una selva y nos gusta observar con nuestras cámaras la vida de los insectos, como viven, como se alimentan, como se pelean. Observamos y nos vamos. Y la segunda es un interés de amistad, como hermanitos menos evolucionados, yo diría mono, que precisan ayuda y nos empujan sin violar nuestra libertad, más que en forma exagerada y fanática que no interfieren ni siquiera cuando nosotros cometemos delitos terribles entre nosotros mismos. No intervienen cuando violamos la Madre Naturaleza en forma estremecedora, absurda, violenta; observan y al máximo contactan a una persona común como yo o como tú Claudio, y dicen: "por favor pueden difundir este mensaje a todos vuestros amigos"; y nosotros en buena fe, difundimos el mensaje que dice: "porque se matan? porque no se respetan? porque no toman las enseñanzas de grandes personajes divinos que han tenido el empuje de amor de visitarlos, como Jesucristo y otros?". Esto es lo máximo que hacen. Esto nos tiene que dar de pensar. Pero hay una última razón, que quiero decir. En ellos tiene un efecto fenomenal el hecho de que seres como nosotros hayamos conocido al Cristo, al que hace millones de años conocieron también ellos, y tienen una relación con él y hasta lo sirven; un personaje cósmico divino como él nos visitó, entonces ellos piensan que si el Cristo visitó a esta civilización bárbara, estúpida, feroz y agresiva, significa que tienen una inteligencia espiritual igual a la nuestra, eterna, pero en este momento negativa en forma extrema, entonces vale la pena visitarlos y ayudarlos. Cada célula-planeta tiene sus habitantes que mantienen en vida la célula y conviven y comparten la vida misma con la célula. Cada enzima tienen la tarea de alimentar y fortalecer la célula para que ella desarrolle su vida adentro de un sistema que es el cuerpo, tiene la orden de mantener en vida el hombre en la forma más feliz, más hermosa posible. Cuando la célula tiene enzimas enfermas o te hacen un trabajo nefasto adentro del cuerpo humano, de las células y que hasta crean adentro del sistema celular, células nefastas (las células cancerígenas), esto atenta la vida de la célula, atenta la vida de las glándulas del hombre, atenta contra la vida del cuerpo humano. Ahora el COVID 19 no es un tema de castigo y/o de gracia y/o de milagro y/o de la justicia divina o de la misericordia divina. Es un tema absolutamente cósmico, natural adentro del cual, si quieren ustedes, de la tierra pueden integrar la fe espiritual, pero para nosotros que venimos del cosmos este es un tema científico, físico, cósmico, natural que una célula defiende el sistema del cuerpo universal, atacando sus virus anticuerpos y matando los virus. Entonces ustedes pueden creerle a los que quieran, lo que es cierto que si no cambian y regresan a ser enzimas buenas, los anticuerpos van a destruir toda la humanidad, la van aniquilar completamente; y no es un castigo de Dios o una manifestación autoritaria de una dictadura, no, sencillamente es un sistema de vida que se defiende de un agresor, es un virus en este caso es el hombre. Pero tan amable es la célula, tan tiene adentro el instinto de preservación de la vida que primero intentara con anticuerpos moderados para dar señales que se está defendiendo; entonces el virus Covid19 es un anticuerpo liviano, flojo, pero que da una señal fuerte que existe en la célula tierra, existen anticuerpos para que ella se defienda de la agresión del virus hombre. Si con este Covid19, no cambiará la postura humana hacia el cambio positivo, a integrarse con la naturaleza a respetar el ambiente, respetar así mismo, respetar la flora, la fauna, los animales y descontaminar el planeta, yo les digo que el próximo virus será una peste que aniquilará a cientos de millones de personas; y si el hombre no cambiará el anticuerpo siguiente será el agua, el aire, la tierra y el fuego que causarán la muerte de 7 mil millones de personas, para que el planeta se pueda salvar de su propio virus. Ahora, a mí no me interesa si me creen, si no me creen porque yo estoy anunciando un mensaje de una civilización científica Laica que no creen en Dios, no existe para ellos Dios, existe la Inteligencia Cósmica, la energía del amor infinito, entonces, ojo el próximo virus será cien veces más letal que este, que es un virus embriagador, que no está haciendo prácticamente nada, solo anunciando que la tierra se va a defender, entonces lo que está pasando, es un aviso; y los potentes lo saben perfectamente que la tierra va a aniquilar al hombre, porque ellos tienen la capacidad científica, tecnológica, tienen los científicos, los expertos, los profesores que conocen que la tierra es un ser vivo. Solamente que trabajan a sueldo de estos potentes que han perdido el sentido de la inteligencia, que son enfermos de mente, personas que tendrían que ser encerradas en clínicas psiquiátricas; no que nos manden y nos gobiernen. Porque están atentando a la vida de 7 mil millones de personas porque siguen contaminando, siguen amenazando a la tierra hasta con la energía nuclear. Pero yo les puedo asegurar que conozco la Tierra, que la tierra nos va a matar a todos sino cambiamos. No sé si fui claro…" Extractos de la entrevista que pueden ver completa en este link: thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9402-los-extraterrestres-hablan.html Para mas info por favor visite el Facebook: facebook.com/El-dia-que-la-tierra-se-detuvo-104198931417522 WhatsApp : +5491162587625

