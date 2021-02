» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Jornada Mundial de la Fraternidad Humana / Encuentros Litúrgicos











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

7 de Febrero de 2021 - Año II-Edición Nº 118 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA JORNADA MUNDIAL DE LA FRATERNIDAD HUMANA La pandemia nos ha acorralado en una crisis de incertidumbres sanitarias, económicas, educativas y de miedos exacerbados. En ese contexto la Santa Sede y algunos países árabes pidieron a la ONU que se proponga redescubrir la fraternidad. La respuesta de las Naciones Unidas fue establecer el 4 de febrero como la Jornada Mundial de la Fraternidad Humana. Dedicar una jornada para pensar la convivencia humana en términos de paz y justicia, nos ayuda a ser conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene frente a la fraternidad humana en lo cotidiano. Como nos enseña el Papa en su carta Fratelli Tutti: "Un camino de fraternidad sólo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Encuentros donde podremos buscar juntos la verdad en el diálogo. Es un camino perseverante, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos". Para el Papa Francisco "hoy no hay tiempo para la indiferencia", "no nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio". "O somos hermanos -sentenció-, o se viene todo abajo. Y es que la fraternidad es "la frontera" sobre la cual "tenemos que construir": se trata del desafío de "nuestro siglo", de "nuestros tiempos". Fraternidad quiere decir mano tendida, fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones. Porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Palabras del Papa Francisco en el encuentro virtual del 4.02.2021: "Día Internacional de la Fraternidad Humana".



ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA Desde la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes compartimos el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las víctimas de la trata y tráfico de personas a conmemorarse el próximo lunes 8 de febrero. Nos convocamos para unir nuestras oraciones y nuestras voces por las víctimas de la trata y tráfico de personas. Rezamos y luchamos por una sociedad sin esclavos ni excluidos en la que se reconozca y se respete la dignidad y la libertad de todos y de cada uno. Lamentablemente, el vergonzoso e intolerable crimen de la trata de personas daña seriamente la vida de muchas personas. Este tiempo de aislamiento por la pandemia, agudiza este delito y lo hace más visible e insostenible en tantos rostros de hermanos que cada día vemos sufrir y padecer a nuestro lado. Estos rostros de excluidos son más de lo que creemos. Y duelen. Hay miles de personas -niños, hombres y mujeres de todas las edades- cautivos y obligados a vivir en condiciones de verdadera y penosa esclavitud. Conocemos el drama de migrantes que se ven obligados a vivir en la clandestinidad. Ante esta tragedia, existen personas de corazones dispuestos y manos activas que hacen un gran trabajo silencioso: congregaciones religiosas, especialmente femeninas, organizaciones eclesiales y civiles y tantos voluntarios que desde hace muchos años realizan con notable eficiencia un servicio de ayuda a las víctimas y a los más pobres. Asistencia, rehabilitación, reinserción, promoción, acompañamiento, son las respuestas evangélicas en favor de estos excluidos. Este trabajo requiere de un compromiso a nivel institucional. El Estado, que cuenta con mecanismos legales competentes, debe cuidar la vida, proteger la vida, eliminar toda forma de servidumbre o trata y explotación de personas, sin dejar espacio a la corrupción y a la impunidad. Eso deseamos y esperamos. Este tiempo de pandemia es tiempo de mirar con los ojos de la Virgen. Una mujer de esperanza. A ella le pedimos que nos enseñe a ser artífices de solidaridad, de fraternidad y de amistad social. Que sepamos dar respuestas generosas y adecuadas y ayudemos a reanudar con ánimo el camino que nos lleve a construir una sociedad sin esclavos ni excluidos.

NO A LA TRATA DE PERSONAS



ENCUENTROS LITÚRGICOS El 2 de febrero en la misa vespertina se celebró una fiesta conocida con diversos nombres como la Presentación del Señor, la Purificación de María, la fiesta de la Luz y la fiesta de la Candelaria; donde se busca significar que Cristo es la Luz del mundo Recuerda al pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto, costumbre israelitas prescripta en la ley del Antiguo Testamento. La Virgen de la Candelaria es una advocación mariana, que tiene su origen de una imagen encontrada en Tenerife (Islas Canarias) en el siglo XV. El 3 de febrero se celebró la misa en conmemoración de San Blas donde el Padre Fernando impartió la bendición de las gargantas, que este año no fue individual para respetar el protocolo de distanciamiento social. El 5 de febrero la comunidad participó de la misa conmemorativa de "Santa Águeda" Patrona de las mujeres con cáncer de mama y enfermeros, donde se pidió a Santa Águeda por la recuperación de nuestros familiares, amigos, vecinos y la nuestra propia la salud ante tantas enfermedades como el cáncer. También se pidió su intercesión para la protección de todo el personal de enfermería para que continúen con su gran labor de cuidado y atención del prójimo. Con el testimonio de estos santos y por la gracias de los Sacramentos continúa creciendo y fortaleciéndose nuestra comunidad parroquial.

Misa de la Calendaría en Catedral Santa Florentina



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Jornada Mundial de la Fraternidad Humana / Encuentros Litúrgicos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar