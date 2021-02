» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Sin duda que el arranque del año para el automovilismo resulta de una manera difícil, complicada y llenas de dudas para los muchachos quieren y desean realizar una nueva apuesta de cara a la temporada que va a comenzar, quizás por esa pasión que los lleva inevitablemente a definir que de alguna forma se estará en grilla de largada cuando comiencen los torneos . Y desde nuestra zona hablamos de CAMPANA, ZARATE, LIMA hay un importante grupo de pilotos que darán rienda suelta a sus ganas de correr en donde en este informa no se contabilizo las categorías de karting, y en verdad son ellos los que llevaran la representación de su ciudad a saber GASTON FERNANDEZ - CHASIS DEL REGIONAL DAMIAN TOLEDO - TC1600 -ALMA GUSTAVO EMMA - RALLY FEDERAL GABRIEL EMMA - RALLY FEDERAL YAMIL BOTTANI - GTB -TC REGIONAL GASTON BROWN - CLASE TRES - ALMA FERNANDO RIVAS - LIGHT-TC BONARENSE JUAN PABLO GALLEANO - C A -TC BONARENSE VICTOR GONZALEZ - TC 1100- ALMA DANIEL CARBALLO - PICADAS CESAR VILLA - PICADAS CRISTIAN IGLESIAS - PICADAS LEANDRO CRACCO - C 1 T PISTA LUDMILA RODRIGUEZ - TC 1600-ALMA VICTORIA EMMA - RALLY FEDERAL GERARDO EMMA - RALLY FEDERAL FRANCISCO IGLESIAS - PICADAS FERNANDO MORENO - PICADAS MARTIN BASILISCO - PICADAS SANDRO ARIU - JEEP 4X4 IÑAKI MURILLO - JEEP 4X4 MARTIN SALERNO - PICADAS DIEGO SALERNO - PICADAS AGOSTINO GIORDANO - C2 - ALMA SEBASTIAN ABELLA - TC PISTA MATIAS MILLA - SUPER TC 2000 NICOLAS LACCETTE - T.4000 ARG IVAN GONZALEZ - GTB-TC REGIONAL ARIEL FONTANOT - GTA-TCREGIONAL MARTIN MOLINA - FORMULA N G SILVESTRE GALLO - C2-FEDENOR ADRIANO ZARANTONELLO - C3 -FEDENOR JUAN CARLOS MUÑOZ - 850-FEDENOR GASTON FERNANDEZ - TC 100- ALMA GONZALO CONTI - 1100-FEDENOR SERGIO GIORDANO - C2 -ALMA JUAN CARLOS BAVA - T.4000 ARG GASTON GASPERINI - 1100-FEDENOR DANIEL VIDAL - C 3 -T Z PISTA SEBASTIAN SIGNORE - C 3 - T Z PISTA GUILLERMO FERNANDEZ - TC 100 - ALMA JORGE BILLI - JEEP 4X4

