Breves: Deportivas

ADIÓS CON VICTORIA Argentina se despidió de la ATP Cup con una contundente victoria 3-0 sobre Japón: Guido Pella superó 6-3 y 7-6 a Yoshihito Nishioka; Diego Schwartzman venció 6-1, 6-7 y 6-0 a Kei Nishikori; y Máximo González y Horacio Zeballos derrotaron 6-2 y 6-2 a Ben McLachlan y Toshihide Matsui. El campeón de este certamen previo al Abierto de Australia fue Rusia, que venció en la final a Italia luego que Andrey Rublev y Daniil Medvedev ganaran sus respectivos singles frente a Fabio Fognini y Matteo Berretttini, respectivamente.



FRENADO EN SEMIS El platense Tomás Etchverry quedó eliminado en el Challenger de Antalya (Turquía) al perder 7-5 y 6-2 con el español Carlos Taberner en semifinales. En tanto, en Buenos Aires, Sebastián Báez ganó la Pre-Qualy del Argentina Open tras superar en la final a Mariano Navone. De esta manera, accedió a la clasificación del certamen que se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club desde el 27 de febrero. CAMPAZZO OUT Por la lesión que sufrió en su rodilla derecha, el cordobés Facundo Campazzo estuvo inactivo ayer en la derrota de su equipo, Denver Nuggets, que cayó 119-114 en su visita a Sacramento Kings. El base argentino fue una de cuatro bajas importantes que sufrió la franquicia de Colorado, dado que, por diferentes lesiones, tampoco jugaron Jamal Murray, Gary Harris y P.J. Dozier. QUIMSA NO PUDO Quimsa de Santiago del Estero perdió ayer 82-73 ante San Pablo Burgos de España en la final de la Copa FIBA Intercontinental. El encuentro se disputó en el gimnasio de Obras Sanitarias, donde el elenco europeo logró una ventaja decisiva en los primeros dos cuartos (se fue 56-32 al descanso largo). Sin embargo, el conjunto argentino reaccionó en el segundo tiempo y llegó a limar casi por completo esa renta (75-70), aunque, finalmente, el envión no le alcanzó para quedarse con el triunfo. INCENDIO EN TERMAS Las instalaciones del autódromo internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) se vieron duramente afectadas por un incendio ocurrido en la noche del viernes. El fuego se habría originado en la zona de terrazas mientras se realizaba un trabajo de soldadura: por el fuerte viento, las llamas se propagaron a los vips y la sala de prensa. El siniestro se tornó incontrolable debido a la gran cantidad de elementos combustibles y avanzó hasta los boxes y el Race Control. Por fortuna, el foco ígneo no llegó al Museo Juan Manuel Fangio, del cual se retiraron los autos y motos antiguas para poder resguardarlos. Tras lo sucedido, el Director General del Autódromo, Héctor Farina, detalló los daños que se registraron y reveló que "el autódromo posee seguro total contra incendio, por lo que el tema del daño económico está cubierto en ese sentido". Aunque, agregó, "llevará seguramente bastante tiempo reconstruir las áreas que son necesarias para las competencias nacionales e internacionales". SUPER BOWL LV Este domingo se disputará la 55ª edición de la gran final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos: los Tampa Bay Buccaneers se medirán frente a los vigentes campeones, Kansas City Chiefs con la ventaja de jugar en su propio estadio. Será un duelo con dos protagonistas estelares: por el lado de Tampa, el mariscal de campo Tom Brady (43 años) jugará su décimo Super Bowl y buscará su séptimo título personal (el primero fuera de New England Patriots); y por el lado de Kansas, el también quarterback Patrick Mahomes (25 años) intentará firmar su doblete y demostrar por qué es el jugador mejor pago de la historia de la NFL (su contrato de diez años llega hasta los 503 millones de dólares).

Breves: Deportivas

7 de Febrero de 2021

