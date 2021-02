SÁBADO DE AMISTOSOS Ayer fue una jornada de diferentes ensayos para los equipos de la Liga Profesional que se preparan para el inminente arranque de la Copa 2021. Boca cayó 1-0 con Talleres (gol de Franco Fragapane); Vélez le ganó 1-0 a Racing (gol de Ricardo Centurión); Independiente igualó 1-1 con Arsenal (marcaron Pablo Hernández y Alan Ruiz); San Lorenzo perdió 1-0 con Gimnasia de La Plata; Atlético Tucumán venció 3-2 a Estudiantes de La Plata; Newells superó 2-1 a Sarmiento de Junín; Patronato derrotó 1-0 a Unión de Santa Fe; Godoy Cruz le ganó 3-0 a Argentinos Juniors; y Central Córdoba (SdE) venció 2-0 a Mitre (SdE).



RACING: NUEVO REFUERZO Racing Club llegó a un acuerdo con Newells para incorporar al mediocampista Aníbal Moreno (21 años). La operación será a préstamo, pero Racing tendrá la obligación de cerrar la compra de la mitad del pase en junio (2 millones de dólares), con la opción de adquirir el otro 50% dentro de un año. Anteriormente, La Academia también había cerrado las incorporaciones de Ezequiel Schelotto, Maximiliano Lovera y Tomás Chancalay. ¿CRESPO, A BRASIL? Según trascendió ayer, Hernán Crespo tendría todo acordado para convertirse en el nuevo DT de San Pablo de Brasil. Sin embargo, para poder asumir este desafío deberá rescindir su contrato con Defensa y Justicia, equipo con el que se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2020. FESTEJÓ EL PAPU En su primer partido en La Liga de España, Alejandro Gómez marcó su primer gol con la camiseta de Sevilla, que derrotó 3-0 como local a Getafe (Lucas Ocampos salió lesionado). Ayer, además, marcaron otros dos argentinos: Guido Carrillo y Lucas Boyé anotaron los dos tantos de Elche, que empató 2-2 con Villarreal. La jornada sabatina se completó con Levante 2-2 Granada y Huesca 1-2 Real Madrid. Este domingo juegan: Real Sociedad vs Cadiz, Athletic Bilbao vs Valencia, Osasuna vs Eibar y Betis vs Barcelona. Mañana se cierra la fecha con el partido entre el líder Atlético Madrid y el Celta de Vigo de Eduardo "Chacho" Coudet (17.00, ESPN). NO PUDO EL UNITED En el inicio de la 23ª fecha de la Premier League, Manchester United igualó ayer 3-3 con Everton y no pudo alcanzar al Manchester City en la cima. El conjunto dirigido por Pep Guardiola tendrá hoy la posibilidad de ampliar su ventaja cuando visite a Liverpool (13.30, ESPN). Ayer también jugaron: Aston Villa 1-0 Arsenal, Burnley 1-1 Brighton, Newcastle 3-2 Southampton y Fulham 0-0 West Ham. Hoy lo harán: Tottenham vs West Bromwich, Wolverhampton vs Leicester y Sheffield United vs Chelsea. Mañana lunes se cierra la fecha con Leeds United vs Crystal Palace. JUVENTUS NO SE RINDE Por la 21ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus le ganó ayer 2-0 como local a Roma, al que desbancó de la tercera posición del campeonato: ahora, la Vecchia Signora suma 42 puntos y quedó por detrás de Inter (47) y Milan (46), que hoy recibe a Crotone (11.00, ESPN). Ayer también jugaron: Atalanta 3-3 Torino, Sassuolo 1-2 Spezia y Genoa 2-1 Napoli. Hoy se enfrentan: Benevento vs Sampdoria, Udinese vs Hellas Verona, Parma vs Bologna y Lazio vs Cagliari. MUNDIAL DE CLUBES Hoy comienzan las semifinales del Mundial de Clubes: Palmeiras de Brasil enfrentará a Tigres de México. Para mañana quedó el otro duelo: Bayern Munich de Alemania vs Al Ahly de Egipto (ambos encuentros se disputarán desde las 15.00 con transmisión de TNT Sports).

Breves: Fútbol

7 de Febrero de 2021

