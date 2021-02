Marcha a la UFI 3 por una de las menores abusadas

Fue ayer a la mañana, pidiendo "Justicia" por uno de los casos de abuso. Luego de ser recibida por la fiscal Day Arenas, una de las familiares dialogó con la prensa.

Ayer se escribió un nuevo episodio en el aberrante caso de las niñas 2 y 9 años abusadas días atrás, quienes además son primas entre sí. Aparentemente, los principales sospechosos también serían familiares directos de las víctimas.

Familiares y allegados a la niña de 2 años, víctima de violación con acceso carnal, ayer por la mañana marcharon por la ciudad hasta la sede de la UFI Nro. 3 que se encontraba custodiada por personal del Comando Patrulla, el GAD y el apoyo de personal de la dirección de Tránsito de la Municipalidad.

Una familiar fue recibida por la Dra. Eleonora Day Arenas, titular de la fiscalía, y luego se entrevistó con los periodistas presentes en el lugar: "Estuve hablando con la Fiscal y me dijo que no hay ningún detenido por el caso porque recién se están analizando las pericias que se enviaron a La Plata y están viendo si alguien más va a aportar información asociada. Yo voy a estar todos los días acá, hasta que estos vayan a parar presos (…) La nena sigue bajo guarda judicial en un hogar de Capilla del Señor (…) El viernes fueron a la casa de los responsables, los agarraron y luego los soltaron porque no hay justicia acá en Campana. Yo le pedí a la fiscal que todos los que convivían con la menor vayan detenidos y se hagan las pruebas que se tienen que hacer (…) Ella me dijo que tomó cartas en el asunto, que me quede tranquila, que ella va a hacer todo lo que tiene que hacer".