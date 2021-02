Buenos Aires otorga nuevas licencias de juego a los casinos online

Desde hace ya varios años, la industria de los casinos online se muestra como una de las más sólidas del mercado. Su crecimiento ha sido sostenido durante más de una década a fuerza de incrementar su número de usuarios. Sin embargo, muchos países han mostrado cautelas con su legislación. En el caso de Argentina, las leyes de juego dependen de cada provincia. En la mayoría, los casinos no está regulados y las apuestas están mayormente restringidas. Sin embargo, hay otros casos, como los de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde existen flexibilidades y hay casinos instalados desde hace muchos años. En la actualidad, el debate gira en torno al alcance del juego online y las consecuencias de su legalización plena en cada provincia. Hay argumentos a favor y voces en contra; de cualquier manera, la marcha es inexorable y los gobiernos provinciales ya están dando los primeros pasos en busca de su reglamentación. Licencias en la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires ha avanzado rumbo a la apertura de sitios de apuestas legales. Como se indica en este portal de noticias sobre el juego, ya son sietes los casinos que tienen sus certificaciones. Ahora es posible apostar legalmente para los jugadores situados en la jurisdicción. Las habilitaciones son gestionadas por el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Según la resolución 795/2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 31 de diciembre de 2020, los operadores de juego tendrán la obligación de aportar $65.000.000 (más de 600.000€) como único cargo fijo. De ese monto, $26.000.000 son abonados inicialmente en razón de gastos de emisión de la licencia. Estas sumas muy significativas en una economía en dificultades como la de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia. Las contribuciones de la industria del juego online podrán ser destinadas a saldar deudas o invertir en el sector público. Se trata de una disposición que podría resultar muy provechosa para ambas partes. Además, bajo la supervisión del Instituto de Loterías y Casinos, el gobierno podrá medir y analizar el alcance del juego online en la sociedad. De esta manera, en vez de negar la existencia de las apuestas y de los riesgos que conllevan, se podrán encauzar las medidas de salud pública para que protejan y acompañen a las víctimas de la ludopatía. La lista completa de los operadores habilitados en la provincia de Buenos Aires queda conformada así: - Argenbingo S.A. - Will Hill Limited S.A. - Hillside Plc (bet365) - Pasteko S.A. - Hotel Casino Tandil S.A. - Dynamo Tyche S.A. - Playtech Software Limited - Cassava Enterprises (888 Holdings) - Boldt S.A. - Atlántica de Juegos S.A. - Stars Interactive Limited (PokerStars) - Binbaires S.A. - Intralot International Limited - Casino de Victoria S.A. - Betsson Malta Holding El precedente en la ciudad de Buenos Aires La jurisdicción pionera en las negociaciones con la industria del juego online fue la ciudad de Buenos Aires. Ya en febrero de 2020, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (autoridad de control oficial) había realizado una convocatoria a los casinos que quisieran obtener sus licencias para ofrecer servicios en línea. De esta forma, el gobierno conminaba a los operadores a registrarse. La licencia en la ciudad también es muy elevada. Su valor ronda los u$s30.000, una suma más que voluminosa para engrosar las arcas del distrito más rico del país. Las agencias de recaudación impositiva parecen encontrar en la industria del juego a un contribuyente estratégico. Las licencias no son entregadas a todos los operadores que se postulen, sino a aquellos que cumplan ciertos requisitos. Los casinos deben demostrar dos años de actividad en el país y ganancias por más de $1.000.000 (unos €250.000). Asimismo, la Lotería de la Ciudad les cobrará la suma anual de u$s100.000, que deberán ser abonados en los primeros días de cada año. Dificultades para una legislación federal En Argentina no hay consenso para desarrollar una legislación de carácter nacional sobre los juegos de azar. Por eso es que la decisión están en manos de cada provincia. La dificultad principal para regular la materia de modo unificado radica en la complejidad de la industria. Los juegos de azar pueden tener un impacto negativo en las personas vulnerables a las conductas compulsivas. Sin embargo, prohibir esta actividad no erradicaría su existencia, sino que daría lugar a su práctica fuera de la ley. A través de una correcta reglamentación, el Estado podría asumir su responsabilidad en el cuidado de la salud de la población y en el desarrollo sostenible del sector del juego.



Buenos Aires otorga nuevas licencias de juego a los casinos online

