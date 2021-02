Muchas pinceladas que curan el alma

Aquellos artistas interesados en exponer deben comunicarse vía email vaalentina5@hotmail.es o al Instagram @vaalentinanoelart. NOTICIA RELACIONADA: Elisa Abella acompañó la inauguración de la exposición ”Arte para sanar” La muestra "Arte para sanar" es impulsada por el Centro Médico Rawson, cuya curadora es la joven artista campanense Valentina Suarez Moragues. La primera edición del proyecto "Arte para sanar" organizado por CMR bajo la supervisión de la artista visual Valentina Suarez Moragues presentó obras de las reconocidas artistas de nuestra ciudad María Luisa de Marziani y Virginia Papalardo, cuyos cuadros que se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero. "Ambas son talentosas y reconocidas por su trabajo y, luego de haberlas conocido personalmente, puedo afirmar que son maravillosas personas. Con un gran compromiso y dedicación aceptaron inaugurar este proyecto especial" menciona Valentina. De Marzini cursó en el Taller Municipal con el profesor Luis Gualchi y con el artista Kenneth Kemble, ha presentado obra en incontables salones y ha ganado muchísimos premios. "Construye sus propios marcos dentro de la obra, es una característica que me parece muy especial, ya que no lo he visto en otro lado. Le permite trabajar en un espacio más maleable, adaptable. A su vez, lo interviene y lo rompe. Pareciese como si el cuadro estuviese colgado en nuestra pared, y que ella formara parte del cuadro y, por extensión, nosotros también. Le da un poder inmersivo, lo que nos lleva a preguntarnos si es una ventana a la realidad, o si es un pequeño fragmento de su memoria, que nos comparte con mucho amor, para que juntos podamos contemplar aquellos momentos que decidió atesorar con sus pinceladas. Al ver sus obras podemos hacer un recorrido de sus experiencias de vida, de sus sentimientos y de los acontecimientos importantes (personales o públicos) que ha visto o vivido: una cena con todas sus amigas, su campo frondoso con gallinas, la unión de la familia. Todas son escenas de amor en sus distintas facetas: El amor a la amistad, a la naturaleza, a la familia, a la vida misma". Finaliza "cuando me reuní con la artista, me dijo que ella pinta como vive, pinta lo que vive y sus obras son como una extensión de ella", graficó Suarez Moragues. La segunda artista, Virginia Papalardo, es la Directora de la escuela de arte "Ricardo Carpani", profesora de arte (nivel secundario y terciario), Jefa del Departamento de Arte de la Unidad Académica Dante Alighieri y artista plástica. También ha participado en numerosas exposiciones y salones y ha ganado un gran número de premios. Para este mes del amor, la artista comparte su serie "Vida, sentimientos y manos que expresan". Está compuesta por 6 obras, de las cuales 4 estarán colgadas en CMR y de las 2 que faltan, una de ellas fue premiada. "Destaco la excelente maestría con la que la artista dibuja las manos, en diferentes etapas de la vida. Las estructuras, las proporciones y la expresividad de las mismas, están logradas con excelencia. Puedo afirmar que las manos son las enemigas de todo artista, por su dificultad. El uso de las acuarelas dota las obras de gran sensibilidad y calidez, en contraposición de la paleta de colores fría. Acostumbramos a ver representados los sentimientos en rostros, con muecas, labios o cejas fruncidas, la artista se puso el desafío de expresar el amor, la desesperación y la ternura, usando la gesticulación de las manos" detalla Valentína sobre los trabajos de Virginia. Valentina define la muestra de Papalardo de manera conceptual: "Las obras están pensadas en pares, por lo tanto fueron colgamos siguiendo una línea temporal. Por ejemplo, "Entrega", simboliza el momento de unión en la intimidad de una pareja, mientras que "Caricias del alma", sería el acto posterior, el amor ya no sólo de una pareja, sino de la familia, representada por una mano adulta sosteniendo en su palma, la de un bebé. Por otro lado, las obras "A la espera" y "Quédate!", como dijo Virginia, "producen la antítesis de la vida. La primera, el acto de amor de una anciana, orando por la salud de un ser amado o por la partida de un ser amado, para que se reúna con Dios y descanse en paz. La segunda, la angustia y la impotencia de la pérdida de su amor, deseando con todas sus fuerzas que se quede con él". OBJETIVO Y CONVOCATORIA Las obras estarán agrupadas por temáticas de acuerdo al mes de exposición. En febrero la muestra será sobre el amor, y en marzo estará abocada a la mujer. También se planea una sobre diversidad sexual. En el centro de salud se encuentra una urna para que los pacientes que concurren al lugar puedan donar dinero que, un porcentaje luego será donado a otras entidades o instituciones, comenzando por la Escuela de Arte. Para poder exponer en alguna de las muestras que se organizarán a lo largo del 2021, los artistas deben comunicarse con Valentina al email vaalentina5@hotmail.es o al Instagram @vaalentinanoelart. Los artistas serán elegidos según la temática de cada mes, por lo que es importante que envíen a la coordinadora las obras que desearían exponer. Las obras deben estar en buen estado, enmarcadas (a menos que sean bastidores) y medir como máximo 1x1 metro.

