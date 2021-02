» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/feb/2021 de La Auténtica Defensa. SMATA Zárate apoyó el proyecto para reformar el Impuesto a las Ganancias







Compartió en su cuenta de Facebook un comunicado del Frente Sindical para el Modelo Nacional que lleva la firma del número dos del gremio de los mecánicos a nivel nacional. En diciembre, Toyota le solicitó al gobierno de Frente de todos rever el gravamen. Un longevo pedido de los trabajadores bajo convenio en la automotriz Toyota está cerca de volverse realidad. Este fin de semana el Gobierno anuncio el proyecto de ley para que paguen Ganancias solo quienes reciben una remuneración bruta superior a los 150 mil pesos mensuales sin contar el aguinaldo, lo que beneficiaría a más de un millón de personas, entre ellas a los operarios de la automotriz japonesa, con sueldos que se encuentran entre los más altos de la industria. Por eso, SMATA Zárate expresó su beneplácito en las últimas horas. Lo hizo a través de su cuenta de Facebook y compartiendo un comunicado del Frente Sindical para el Modelo Nacional firmado, entre otros, por el número dos del gremio de los mecánicos a nivel nacional, Mario Manrique. "Delegación Zárate. Pignanelli conducción", es el lema que acompaña el comunicado, adornado además con corazones verdes, el color identitario del sindicato. El texto del Frente Sindical al que adhirió SMATA Zárate confirma que la entidad "respalda" el proyecto del gobierno y recuerda que se trata de un "legítimo reclamo" y de larga data "lograr una reforma tributaria en beneficio de los trabajadores y trabajadoras cuyo salario no constituye `ganancia´ en modo alguno". "En consecuencia, vemos con buenos ojos esta iniciativa, que favorece la capacidad de consumo de la clase trabajadora y fortalece el mercado interno", manifestó el Frente Sindical que integran los mecánicos. Y añadió: "Confiamos que este injusto impuesto será finalmente eliminado, al tiempo que acompañamos las acciones de gobierno que tiendan hacia este objetivo". El proyecto de ley que Sergio Massa presentó en la Cámara de Diputados establece situar el mínimo de gravamen para los trabajadores activos en los $150 mil brutos y en el caso de los jubilados, elevar el piso alcanzado por el impuesto de seis a ocho haberes mínimos (pasaría de 114.211,74 pesos a 152.282,32 pesos mensuales). De ser aprobado el texto presentado por el titular de la Cámara baja, 1.267.000 trabajadores y jubilados dejarían de pagar Ganancias, es decir el 63,4 por ciento de los contribuyentes actualmente alcanzados por ese impuesto. A su vez, otras 102.741 personas pagarían menos. La medida entraría a regir el mes siguiente a la aprobación de la ley. El salario neto (descontados los aportes a la seguridad social) a partir del cual un empleado quedaría alcanzado por el gravamen sería de 124.500 pesos. Hasta ahora, quienes pagan este tributo son los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos menores con un sueldo neto mensual de 74.810 pesos; los casados con dos hijos menores que cobran a partir de 98.963 pesos; y los jubilados y pensionados que cobran desde seis haberes mínimos (114.210 pesos). La reforman en Ganancias fue un pedido expreso de los directivos de Toyota al gobierno nacional durante una visita de funcionarios a la planta Zárate en noviembre de 2020. Semanas antes, había trascendido la supuesta negativa de los operarios a realizar horas extras para hacer frente a la creciente demanda de vehículos debido a que gran parte del plus salarial se lo terminaba llevando el Estado a través del polémico impuesto. "Le estamos sacando posibilidades a mucha gente. Por la edad promedio que tiene el personal de nuestra planta, está en proceso de construcción o de ampliación de una vivienda o de tener la primera casa. La idea es que, el no pagar Impuesto a las Ganancias en esas horas extras, sirva para ayudar a concretar esos proyectos" explicó Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, en declaraciones publicada por el medio Ámbito. Pero la solicitud se remonta varios años atrás. En 2015, en la previa a las elecciones nacionales que terminarían con Mauricio Macri como presidente, Ricardo Pignanelli, expresaba: "Creo que hay que hacer una nueva ley tributaria. Mucho desde el Ejecutivo no podés tocar. Hay que hacer una ley y mandarla al Congreso". "El impuesto a las Ganancias es la segunda o tercera recaudación masiva del Estado, más allá que sean 1.200.000 personas. Es una recaudación genuina del Estado. Hay que lograr un equilibrio sin que se haga distorsivo", aladía. Por ese entonces, Pignanelli estimaba que Ganancias afectaba al 25 por ciento de los trabajadores de su sector, aunque reconocía que eso "también es producto" de las discusiones paritarias "durante 10 años".



