La Escuela 2, lista para comenzar con la vacunación

Edición del martes, 09/feb/2021







Mientras continúa la inscripción de vecinos en el registro oficial via web, el personal ya se encuentra operativo en uno de los establecimientos designados por la Provincia para el histórico plan de vacunación por el Coronavirus. La cuenta regresiva para comenzar con la vacunación contra el COVID-19 acelera su paso. Mientras tres escuelas fueron designadas para funcionar como centros de vacunación hasta el inicio de las clases presenciales, una de éstas (la número 2) completó su esquema organizativo y el personal designado ya se encuentra cumpliendo funciones en el establecimiento de P. Roza 1018 de Lunes a Domingo. "Estamos muy ansiosos a la espera de la llegada de las vacunas. Mientras tanto, el personal asignado a la escuela realiza tareas de inscripción y entrenamiento en sus roles, como logística, administración, limpieza y el control de frío del freezer" explicó el principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano. El además médico y Concejal señaló que el personal de la escuela "realiza además caminatas por el barrio buscando informar e inscribir a más vecinos, puerta a puerta". Y aclaró, dado la situación de inseguridad que afecta a la Ciudad, "que nadie y bajo ninguna circunstancia puede ni debe ingresar a los domicilios. Es un trámite que tranquilamente se concreta en la vereda. Así que le pido a los vecinos estén atentos y no se dejen engañar por eventuales delincuentes" Por último, Romano afirmó: "Este plan tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años y se lleva a cabo en forma progresiva y escalonada. Comenzamos ya por el personal de salud, y el próximo paso serán las personas mayores de 60 años, o de entre 18 y 59 años con enfermedades de riesgo preexistentes, sumando además al personal de seguridad y educativo, incluyendo docentes y auxiliares de nivel inicial, primario y secundario. La tercera etapa encontrará al resto de la población, siempre que haya manifestado su voluntad de recibir la dosis. Recordamos que el único lugar donde la inscripción es válida es en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar Y en caso de no poder realizar la inscripción y necesiten ayuda o necesiten más información, pueden acercarse a cualquiera de los puntos Vacúnate, o a través del centro de consultas virtual que tanto mi equipo como yo, en redes sociales, respondemos a diario" finalizó.

En la Escuela 2 ya está todo listo para comenzar a vacunar.





En el establecimiento se ensayan los roles operativos, la logística y los procedimientos.





Jóvenes recorren el barrio brindando información a los vecinos.



