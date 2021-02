» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna: "Cada vez más vecinos se inscriben para recibir la vacuna"







En una recorrida por el barrio Dignidad junto a militantes del Frente de Todos, el Consejero Escolar dijo que la gente confía cada vez mas en la vacuna y se anota para recibirla. "La realidad va demostrando que la campaña de desinformación en contra de la vacuna rusa era una falacia, y la gente confía cada vez mas en su seguridad y resultados" dijo el Consejero Escolar Alejo Sarna, en una recorrida por el barrio Dignidad donde estuvo acompañado por Carlos Castillo del MRP. Sarna dijo que el último gran impulso que tuvo la vacuna fue el informe publicado por la prestigiosa revista internacional The Lancet, que certificó que la vacuna Sputnik V tiene mas de un 91% de efectividad, no presentó en ningún caso efectos adversos graves y evitó en un 100% el surgimiento de casos graves de COVID. "Gracias a ello es que cada día mas vecinos se inscriben en la aplicación oficial para recibir la vacuna. Día a día vamos notando en nuestras recorridas que los vecinos se muestran cada vez mas dispuestos a aplicarse la vacuna, y se van cayendo los miedos infundados que había." "En la recorrida de hoy en el Dignidad volvimos a notar lo mismo, la gente antes tenía muchas dudas y recelo, pero esto va desapareciendo al ver que la gente que ya se vacunó no tuvo ningún problema. También nos consultan bastante si las personas que ya tuvieron COVID deben vacunarse, y nuestra respuesta es positiva ya que existen riesgos de volver a contagiarse" dijo Sarna. Al día de hoy el mayor inconveniente que encuentran los militantes que realizan las recorridas por los barrios es que los vecinos aún no saben como realizar la inscripción, y para ello se los asiste en el uso de la aplicación. El Plan Buenos Aires Vacunate de la provincia cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación. El pedido de turnos se realiza en https://vacunatepba.gba.gob.ar/



La inscripción continuó en barrio Dignidad.



Alejo Sarna: "Cada vez más vecinos se inscriben para recibir la vacuna"

