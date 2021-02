RECIBE AL CAMPO En medio de la tensión por la posibilidad de que se incrementen las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el presidente Alberto Fernández recibirá el miércoles próximo en la Casa de Gobierno a los dirigentes de la Mesa de Enlace del sector. A la reunión prevista para las 15.30 de esa jornada están convocados los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA). La semana pasada, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, deslizó que el Gobierno podría analizar una suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias para frenar el incremento de precios en los alimentos.



SUBIERON Las acciones líderes de la Bolsa porteña subieron 1,91% y los certificados de empresas locales que operan en Wall Street lograron fuertes alzas, liderados por YPF con más del 7%, ante la expectativa de un acuerdo con acreedores. Las acciones y ADRs de la petrolera nacional acumularon fuertes subas luego de los trascendidos sobre un avance en las negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo por la deuda de US$ 6.220 millones. El Grupo Ad Hoc de Bonistas de YPF compuesto por poderosos fondos de inversión como BlackRock y Fidelity, entre otros, aceptó los términos de la nueva oferta de canje formulado por la compañía. En Wall Street, los certificados de la empresa YPF subieron 7,1%, mientras a nivel local las acciones registraron un incremento del 7,37%. En el mercado neoyorkino también tuvieron un buen resultado Cresud, con el 5,9%; Despegar, 4,5%; Tenaris, 3,11%; y Loma Negra, 3%. COMBUSTIBLES Y COSTOS Por el aumento en los combustibles, el mayor en dos años, los costos del transporte de cargas aumentaron casi 5% en enero, según un informe de la cámara que agrupa a empresas del sector. El ajuste en el gasoil trepó al 10% y arrastró la suba de costos del primer mes del año, confirmando la tendencia de aceleración iniciada en agosto de 2020, indicó en un estudio la cámara FADEEAC. Desde agosto del 2020, el gasoil acumuló un aumento del 21%, y en los últimos doce meses la escalada llegó al 33%, lo que implicó que en un año los costos del sector experimentaran un alza del 38%. COMBATE SIN CUARTEL Los brigadistas que combaten los incendios forestales que ya arrasaron miles de hectáreas en la localidad rionegrina de El Bolsón concentraron este lunes sus esfuerzos en contener el avance del fuego por el cerro Piltriquitrón, en cercanías de la comunidad mapuche Rinconada Nahuelpan. "Se determinó que el sector de la Rinconada Nahuelpan requerirá el mayor número de brigadistas, los que se distribuirán en todo el perímetro, afianzando la línea hacia el norte y centro y anclando el lado sur, con personal que será transportado en helicóptero y que ingresará por la parte baja. Se trabajará con herramientas y línea de agua", informó el gobierno rionegrino al anunciar la decisión de concentrar el trabajo de los brigadistas en esa zona. VICTORIA INSUFICIENTE El candidato del correísmo, Andrés Araúz, obtuvo el 31,5 % de los votos pero no tendría la ventaja suficiente para ser elegido presidente en primera vuelta. El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó los resultados del conteo rápido, que según la entidad serían irreversibles. El segundo lugar era disputado por el candidato indígena Yaku Pérez, quien logró el 20,04 % de apoyo y el exbanquero Guillermo Lasso, quien tiene el 19,97 %. Arauz aspira a convertirse en el presidente más joven de la historia de Ecuador, sin embargo, estos mismos reportes indican que no obtendría la ventaja suficiente para ser investido en primera vuelta, por lo que el país deberá afrontar una segunda votación el próximo 11 de abril.

Breves: Noticias de Actualidad

9 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar