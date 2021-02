» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 9 de Febrero







PRIMER RECITAL DE LOS ROLLING STONES EN ARGENTINA Transcurría el año 1995 cuando los "Rolling Stones" dieron su primer concierto en el país: "tardamos 30 años en venir a tocar acá: ¡Muchas gracias por esperarnos!" dijo Mick Jagger a la multitud antes de empezar a tocar "Notfadeaway" de BuddyHolly. Previamente, en el año 1992, Keith Richards había quedado fascinado con la pasión de los fanáticos argentinos cuando presentó en Vélez su segundo disco solista "Main ofender" (1992):"volví y le dije a Mick ´deberíamos tocar en Sudamérica, especialmente en Buenos Aires, estos chicos están listos´". Así, en mayo del año 1994, la banda británica anunció que, en el marco del "Voodoo Lounge Tour", se presentaría 5 noches en el Estadio Antonio Vespucio Liberti.Con "El Monumental" repleto defanáticos, el concierto se abrió con "Pappo", "Las Pelotas" y "Ratones Paranoicos." Luego salieron al imponente escenario los "Stones" desencadenando la euforia del público que aquella noche disfrutó las canciones "Youcan´talwaysgetwhatyouwant", "Tumbling dice", "(I can´tget no) satisfaction", "Brown sugar", "Angie" y "Start me up." En su último recital, Richards exclamó "los voy a extrañar muchachos" y, en español, agregó "en serio".



"MOSTAZA" MERLO DEBUTA OFICIALMENTE COMO DT DE RACING Sucedió hace 20 años, por la primera fecha del Clausura 2001, "La Academia" cayó ante Talleres de Córdoba en el "Cilindro de Avellaneda." En ese entonces, Racing había terminado en lo más bajo de la tabla de posiciones del Apertura 2000 al ganar un partido, empatar 8 y perder 10. Con el propósito de retornar al equipo a la gloria, Reinaldo Merlo asumió como director técnico del club: "no vamos a crear falsas expectativas, intentaremos ir de menor a mayor y hacer una buena campaña. Buscaremos un equipo que presione en todos los sectores del campo y, por sobre todas las cosas, trate bien la pelota, juegue bien, sea agresivo y salga a ganar". En aquel partido, Daniel Albornós convirtió el gol de la victoria cordobesa. En el siguiente partido, el conjunto de Avellaneda empató 2 a 2 frente a Los Andes y, en la tercera fecha, llegó la victoria 2 a 0 contra San Lorenzo con goles de Maximiliano Estévez. A lo largo del torneo, Racing ganó 7 partidos, empató 8 y perdió 4 lo que le permitió ubicarse quinto en la tabla de posiciones: "en ese campeonato teníamos que sacar más de 29 puntos para no jugar la promoción y por suerte lo logramos" manifestó Merlo en una entrevista con "Vavel".



SE LANZA "FRIENDS" Un día como hoy en el año 2018, Anne-Marie lanzaba el sencillo "Friends". Perteneciente al álbum "Speakyourmind" (2018) y compuesta por la cantante británica junto al dj "Marshmello", la canción es acerca de un chico que quiere ser más que amigos con una chica y ella prefiere que permanezcan como están: "él quería ser más que amigos y yo estaba como ´mira hermano, ¿cuántas veces tengo que decirte que solo somos amigos?´ Pensé que sería divertido escribir una canción sobre eso y que no había tantas al respecto".



