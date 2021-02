Pablo Blanco

Desde el año 2015, el segundo lunes del mes de febrero se conmemora el día internacional de la epilepsia. Se calcula que este trastorno crónico del sistema nervioso central, afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, constituyéndose así en la patología neurológica más frecuente de la especialidad. Este día nos llama a la reflexión con el fin de concientizar a toda la sociedad de la importancia que tiene generar los mecanismos para el entendimiento general de la patología, sobre todo, de sus consecuencias sociales, emocionales y económicas que traen consigo su desconocimiento, o peor aún, la mala información. Ha sido (la historia así nos lo muestra) motivo de tabúes y falsos postulados, que se remontan al escenario típico de la edad media, donde pacientes epilépticos eran exorcizados por tener "el diablo en el cuerpo". Lejos de entrar en discusiones teológicas, quiero dejar en claro que esas visiones que hoy nos parecen absurdas, tienen fundamento pragmático: a saber, una persona sana de base, de pronto deja los ojos en blanco, y cae con paroxismos musculares rítmicos, babea, y emite sonidos guturales. Luego de un tiempo se restablece con mucho sueño, sin recordar nada de lo ocurrido. Y sigue su vida habitual. ¿Quién podría decir que no fue fruto de un usufructo maligno? El avance del conocimiento científico y su difusión nos ha llevado a aclarar sucesos como el descripto y otros que configuran la constelación de síntomas que las "distintas epilepsias" presentan. Con ello, de a poco, se va corriendo el velo social de la estigmatización y discriminación que los pacientes epilépticos han sufrido desde siempre, aunque todavía falta mucho por hacer. Aun recuerdo a mi compañerito de la escuela, tratando de esconder su chapita colgando de una cadena en su cuello, que lo definía como EPILEPTICO, y aunque las canas ya están en mis sienes, no hace tanto tiempo que sucedía. Es importante aclarar, asimismo, que un 30 % de los pacientes epilépticos no logran controlar sus crisis aun con tratamiento adecuado, lo cual, en otras palabras, significa que el 70% tiene una vida sin restricciones. Finalmente, tener en cuenta la dificultad que se presenta en numerosas ocasiones, para la obtención de métodos diagnósticos, de control (resonancia cerebral, electroencefalografía), terapéuticos (fármacos, terapias no farmacológicas), principalmente en el ámbito público, responsabilidad del estado en materia de acceso a la salud en una patología ,como vimos, tan frecuente. Dr. Pablo Blanco, Neurólogo Infantil (MN: 104774 / MP: 55842) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

8 de febrero; Día Internacional de la Epilepsia

Por Dr. Pablo Blanco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar