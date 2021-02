"Motiva cerrar la temporada nuevamente en las posiciones de vanguardia", señaló el campanense, quien hizo un gran trabajo en la final de la anteúltima fecha. Ganó Agustín Canapino, por lo que el título se define el próximo domingo. El domingo se disputó la anteúltima carrera de la temporada 2020 del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Fue en el circuito 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde el campanense Matías Milla hizo un gran trabajo y llevó su Renault Fluence #28 al cuarto puesto después de haber atravesado un sábado que no lo había dejado conforme. "En este circuito se necesita, sobre todo, un auto equilibrado y por suerte ya en la primera salida a pista del viernes me sentí cómodo. Sin embargo, buscamos ser veloces el sábado, pero no pude mejorar el poder de freno y la tracción. No avanzamos mucho, no quedé contento con la clasificación y en el Sprint tampoco pude avanzar mucho", contó el piloto de nuestra ciudad tras quedar en el 7º puesto para la largada de la final. "Así, mis chances quedaron reducidas al domingo, pero el equipo demostró por qué es campeón. Fuimos de menor a mayor y tuve un gran auto, por eso le agradezco y dedico este resultado a mi ingeniero de pista, Gabriel Massei, que hizo, junto a todos los mecánicos, un trabajo brillante y casi casi que me cambió el auto de sábado a domingo", explicó "el Negro", que en la final del domingo tuvo una gran partida (ganó dos lugares en la primera vuelta) y luego, a pesar de ceder un puesto por el avance de su compañero Facundo Ardusso (fue 2º), logró mantenerse en el ritmo de los punteros, llegar al cuarto lugar y defenderlo del ataque de Matías Rossi (Toyota Corolla), quien finalizó en la quinta posición. "Motiva cerrar la temporada de nuevo en los puestos de vanguardia", concluyó Milla, quien el próximo fin de semana será de la partida de la última fecha del campeonato 2020, en una carrera que se desarrollará nuevamente en el autódromo porteño. En esa cita se definirá al campeón de la temporada, dado que Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) ganó la final del último domingo y se mantuvo con chances de disputarle el título a Rossi. Consumados los tres descartes que cada piloto debía realizar, el Misil de Del Viso comanda el campeonato con 145 unidades, mientras el Titán de Arrecifes quedó con 118. Así, la diferencia es de 27 puntos, cuando habrá 33 en disputa en el Gran Premio Coronación. Por su parte, Milla quedó en el octavo puesto con 50 unidades y en la última fecha tendrá la oportunidad de avanzar en el campeonato en caso de obtener otro buen resultado como el logrado el último domingo.

