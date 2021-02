Si bien el fútbol argentino ha acostumbrado a un constante cambio de entrenadores, lo sucedido al respecto en las últimas semanas en la Primera Nacional llama la atención. Y las noticias todavía no concluyen: el fin de semana se confirmaron dos nuevos cambios de DT en equipos de la categoría. En Belgrano de Córdoba, luego que Luis Fabián Artime fuera elegido Presidente de la institución, se confirmó que Alejandro "Chano" Orfila se hará cargo del primer equipo del Pirata. Orfila, de 44 años, ya dirigió a Comunicaciones (2017), Ferro Carril Oeste (2018) y Atlanta (2019), equipo que dejó sorpresivamente para dirigir a su querido Defensor Sporting, el club que lo vio nacer como futbolista, pero en el que no tuvo un fructífero paso como DT. En tanto, en Temperley, donde el oficialismo ganó las elecciones, Fernando Ruiz es el entrenador elegido para suceder a Walter Perazzo, quien no continuará en el cargo luego de finalizar su contrato con el Gasolero. La última experiencia de Ruiz en nuestro país fue en Platense, equipo con el que obtuvo el ascenso a la Primera Nacional en 2018. Anteriormente también dirigió a Deportivo Armenio, Deportivo Español, Estudiantes (BA), Flandria, Almagro (ascendió a Primera Nacional en 2015) y Atlanta. Mientras que, entre su paso por Platense y este arribo a Temperley, tuvo una breve experiencia en Chile, donde dirigió a Deportes Valdivia.

ARTIME GANÓ LAS ELECCIONES EN BELGRANO Y PRESENTÓ A ALEJANDRO ORFILA COMO DT.



Primera Nacional: siguen los cambios de DT en la categoría

