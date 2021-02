VUELVE MAIDANA Luego de su paso por el Toluca de México, el defensor Jonatan Maidana tiene todo acordado para volver a vestir la camiseta de River Plate. Entre 2010 y 2018, el marcador central ganó 11 títulos con el Millonario. Regresa con el pase en su poder, por lo que la institución de Núñez no deberá desembolsar dinero por su incorporación. Mientras tanto, Marcelo Gallardo dio la nómina de convocados para el duelo de mañana por Copa Argentina frente a Deportivo Pronunciamiento de Entre Ríos: no fueron citados ni Gonzalo Montiel ni Ignacio Fernández por distintas cuestiones físicas.



CRESPO DEJÓ DEFENSA Luego de la consagración en la Copa Sudamericana, Hernán Jorge Crespo se alejó de la conducción técnica de Defensa y Justicia. Si bien aseguró que todavía no tiene resuelto su futuro, sí admitió que tuvo contactos tanto de San Pablo como Santos de Brasil y también de la Selección de Chile. MUNDIAL DE CLUBES Con un doblete de Robert Lewandoski, Bayern Munich venció ayer 2-0 a Al Ahly de Egitpo y se clasificó a la final del Mundial de Clubes que se disputa en Qatar. Su rival será Tigres de México, que el domingo derrotó 1-0 a Palmeiras con un tanto del francés Andre-Pierre Gignac. GANÓ EL LEEDS En el cierre de la 23ª fecha de la Premier League, el Leeds de Marcelo Bielsa superó ayer 2-0 a Crystal Palace y se ubicó en el 10º puesto con 32 puntos. El líder es Manchester City (50), que el domingo goleó 4-1 a Liverpool como visitante y le sacó cinco unidades de diferencia a Manchester United (45). CHOLO VS CHACHO: TABLAS Atlético Madrid igualó ayer 2-2 como local frente a Celta de Vigo (llegó al empate por intermedio de Facundo Ferreyra) en el cierre de la 22ª fecha de La Liga de España. Con este resultado, el conjunto de Diego Simeone tiene ahora 8 puntos de ventaja sobre Barcelona (que le ganó 3-2 a Betis con un gol de Lionel Messi) y Real Madrid. Por su parte, el equipo que conduce Eduardo Coudet se ubica en el 10º puesto. MILAN, LÍDER OTRA VEZ Con dobletes de Zlatan Ibrahimovic y Ante Rebic, Milan goleó 4-0 como local a Crotone y recuperó el liderazgo de la Serie A de Italia: suma 49 puntos y cuenta con dos de ventaja sobre Inter (47) y siete sobre Juventus (42). GOL DE ICARDI Con un tanto de Mauro Icardi, Paris Saint Germain le ganó 2-0 a Marsella (Darío Benedetto ingresó en el ST) y se mantuvo a tres puntos del líder Lille (venció 2-0 a Nantes) y a uno del escolta Lyon (3-0 a Racing Strasbourg). En el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino también fueron titulares Leandro Paredes y Ángel Di María, quien salió lesionado. MÁS LESIONES ARGENTINAS Además de Di María, este fin de semana se confirmaron las lesiones de otros dos futbolistas argentinos de Selección: Nicolás González (Stuttgart) sufrió la rotura de una fibra muscular en la parte posterior del muslo y tendrá una recuperación que le demandará de cuatro a seis semanas; mientras Lucas Ocampos (Sevilla) padeció un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. Marcos Acuña, compañero de Ocampos, es baja desde principios de febrero por una lesión muscular "seria". Se trata de cuatro jugadores que suelen desempeñarse por izquierda y que Lionel Scaloni ha utilizado en las últimas convocatorias.

Breves: Fútbol

9 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar