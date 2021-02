Soluciones para San Jacinto

Alejo Sarna junto a Carlos Castillo, el Subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Jefe de la Departamental propusieron a los vecinos distintas estrategias para resolver los problemas de seguridad del barrio. En la tarde del lunes se realizó una nueva reunión entre vecinos del barrio San Jacinto, el Consejero Escolar Alejo Sarna y Carlos Castillo del MRP, a la que esta vez se sumaron Pablo Fernández Subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad provincial, el Comisario Juan Gómez Jefe de la Departamental de la Policía Bonaerense y el Comisario Mario Sotomakado Jefe del Comando Patrulla de Campana. En el encuentro Sarna explicó que el "objetivo de la reunión era responder a los reclamos que habían realizado los vecinos previamente y acercar soluciones para mejorar la situación de inseguridad que vive el barrio" Hablando en nombre del gobierno de la provincia, Fernández dijo que la mejor herramienta que tiene la policía para ejercer la prevención es que las víctimas de delitos realicen el llamado al teléfono 911, ya que esto permite protocolizar y hacer un seguimiento a todo nivel del avance de las causas. También dijo que la comunicación directa con las fuerzas policiales es una herramienta fundamental, para lo cual se decidió crear un grupo de whatsapp entre los vecinos y que un responsable designado por ellos se comunique directamente con el jefe del comando patrulla no solo para denunciar delitos sino también para comunicar presencia de personas sospechosas o cualquier situación que a juicio de los vecinos implique un riesgo para la seguridad. Al respecto el Comisario Gómez pidió a los vecinos "comuníquense las veces que sea necesario, para nosotros no es molestia ya que somos servidores públicos y vamos a responder a todos los llamados que nos realicen". En relación a problemáticas puntuales como el riesgo que se da en la parada de colectivos de la pasarela del barrio, los jefes policiales se comprometieron a destacar un móvil policial allí en determinados horarios para disuadir los recurrentes delitos que allí se cometen. También se trataron otras problemáticas menores que los vecinos sufren a diario y que los jefes policiales se comprometieron a solucionar. A su vez, al avance de estas acciones, el Comisario Gómez pidió realizar este tipo de reuniones de manera mensual para ir ajustando la forma de respuesta policial a la situación real que se vive. Además los vecinos reiteraron otros problemas que inciden en la inseguridad, como las luminarias quemadas, el estado de las calles, o la falta de cámaras de seguridad, todas ellas responsabilidad del municipio. A pesar de que habían sido invitados, no había allí presente ninguna autoridad del ejecutivo municipal, por lo cual Alejo Sarna se comprometió a redactar una nota solicitando la solución de todas estas falencias, para que luego sea firmada por los vecinos e ingresada a la mesa de entradas del municipio. Al final del encuentro, donde también estaban presentes Lucía Cortez del MRP y Florencia Aguilar del Psol, los vecinos se mostraron satisfechos con la presencia de los funcionarios públicos y la respuesta que dieron a los reclamos que vienen realizando hace tiempo a las autoridades municipales sin que hasta el momento se hayan visto resultados. Alejo Sarna agradeció la presencia en el lugar de los vecinos y de los funcionarios provinciales, y destacó que "para nosotros no sirve solamente hacer denuncias y criticar lo que hace el municipio, sino que estamos trabajando en soluciones concretas a las problemáticas que viven los vecinos como quedó claro en este encuentro en San Jacinto".

Vecinos en la reunión.





Aguilar, Cortez, Sotomakado, Gómez, Fernández y Sarna.



Soluciones para San Jacinto

