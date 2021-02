Nueva manifestación en la UFI 3 por las menores abusadas

P U B L I C



En esta oportunidad, se trató de familiares de la niña de 9 años. Luego de ser recibida por la Dra. Day Arenas, la madre de la menor dialogó con la prensa. Ayer tuvo lugar una nueva manifestación frente a la UFI 3 de la calle 9 de julio y Moreno, donde están radicadas las denuncias por abuso sexual de dos niñas de 2 y 9 años quienes, además, son primas entre sí. Luego de ser recibida por la fiscal Eleonora Day Arenas, la madre de la menor de 9 años dialogó con la prensa presente en el lugar: "Nosotros vinimos a pedir que tanto la Fiscal como el Juzgado de Garantías muevan los papeles porque yo tengo la declaración de mi hija y quién fue, entonces queremos que se haga justicia. También vine por el tema de mi sobrina, porque el violador está suelto. Anda en la calle como si nada, en Zárate, porque se fueron del barrio. (…) La Fiscal me dijo que estaban esperando el resultado de las pericias tanto de mi sobrina como de mi hija. Mi hija es grande ya, puede hablar, por eso le van a hacer una pericia psicológica para que ella cuente lo que le pasó y lo que me contó a mí. Estas cosas llevan tiempo, lo sé. Pero le pedí a la Fiscal que se mueva, y que el que tenga que pagar, que pague, tanto para lo de mi hija como con el tema de mi sobrina. Que paguen los abusadores y las cómplices también, incluyendo a mi hermana y a mi madre (…) Yo denuncié a los dos abusadores, la primera que dio la cara fui yo. Nosotros llevamos a mi nena al Hospital con mi esposo para que la vean. Nosotros no estamos cubriendo a nadie. El que tenga que pagar que pague, porque el violín, muere violín. Es así. Si nosotros matamos al violín, nos dan 30 años. Pero el violín hace lo que hace y anda suelto ¿cuánto le dan? 8 ó 10 años". Entre otras cuestiones, la mujer señaló que habría una tercera menor de la familia quien también habría sido abusada por uno de los principales sospechosos y también confirmó que ambas familias practican ritos Umbandas: "Nosotros practicamos una religión en la que nos bañamos con sangre y mi mamá se hizo la desmayada porque vio un poco de sangre", señaló la mujer en relación al supuesto encubrimiento que una de las abuelas de las niñas habría realizado mientras todavía no se habían practicado los exámenes en el Hospital San José y confirmado ambos los abusos que luego fueron denunciados ante la Justicia.

"Que paguen los abusadores y las cómplices también, incluyendo a mi hermana y a mi madre", dijo ayer la madre de una de las niñas.

#Dato nueva manifestación de familiares y vecinos. justicia las niñas abusadas de barrio San Cayetano. Estuvieron frente a la UFI 3 donde la mamá de una de las víctimas dialogó con la fiscal que entiende en la causa. Ampliaremos en #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/UfbnF4DcYU — Daniel Trila (@dantrila) February 10, 2021

Nueva manifestación en la UFI 3 por las menores abusadas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar