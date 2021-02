El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció 23,5% en 2020

"Luego de perder más de 30 mil millones de dólares durante los cuatro años de macrismo, el FGS acumuló 8 mil millones de dólares en el primer año de gestión del Frente de Todos. Creo que hay una diferencia", señaló Carlos "Toro" Ortega, titular del SECASFPI, gremio de empleados de la ANSeS, y referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana. En el primer año de gestión del gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que respalda el sistema de jubilaciones, logró una recuperación de 8 mil millones de dólares, alcanzando una valuación de 42 mil millones, lo que significa que obtuvo un crecimiento del 23,5% durante el 2020. "La gente tiene que saber y tomar conciencia de que luego de perder más de 30 mil millones de dólares durante los cuatro años de macrismo, el FGS acumuló 8 millones de dólares en el primer año de gestión del Frente de Todos. Creo que hay una diferencia", señaló Carlos "Toro" Ortega, titular del gremio de empleados de la ANSeS y agregó: "Este logro no es menor, dado que el 2020 fue, además, un año recesivo. Pero se renegoció la deuda externa exitosamente, lo que entre otras cuestiones hizo que el FGS se capitalizara a partir de la mejora en la cotización de los títulos y valores que tiene en su cartera. Además, no hay que olvidar que en octubre se sancionó la ley de blindaje del FGS, que contempla la prohibición de la venta de activos y la renegociación de la deuda de las provincias con la ANSeS". Desde su creación en diciembre de 2008 hasta noviembre de 2015 la cartera del FGS se valorizó en dólares a una tasa del 12% anual, pasando de 30 mil millones a 66 mil millones. Sin embargo, entre diciembre 2015 y noviembre 2019 se desvalorizó a una tasa del 9% anual promedio, cayendo hasta los 34 mil millones de dólares al cierre de la gestión del ex presidente, Mauricio Macri. En ese sentido, el referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana recordó: "En noviembre de 2016 la ANSeS vendió la participación accionaria en Petrobras, a un valor de 10 dólares la acción que la semana siguiente valió 18 dólares cuando pasó a manos de Pampa Energy, empresa manejada por un amigo de Macri… Así, con ese tipo de manejos, se perdieron más de 30 mil millones de dólares durante el macrismo. Vendieron activos de empresas y compraron bonos que emitían ellos mismos. Hay que entender que el FGS es de todos y todas, no sólo de los jubilados y jubiladas: también fue pensado como un fondo contracíclico y banca de desarrollo al servicio de la producción y el trabajo. Tanto es así, que se está trabajando en un programa de inversiones de unos 100 mil millones de pesos que serán destinados al desarrollo de la economía, que generen más puestos de trabajo, por ende más argentinos y argentinas realizando aportes previsionales y así fortalecer un sistema que al macrismo no le importaba sostener: lo que buscaba la gestión anterior era la excusa para volver al nefasto sistema de AFJPs y seguir beneficiando a sus amigos. Por suerte la gente le dijo basta al proyecto neoliberal y entreguista que sólo generó más deuda, más pobres y más dependencia".

"Por suerte la gente le dijo basta al proyecto neoliberal y entreguista que sólo generó más deuda, más pobres y más dependencia", señaló Carlos "Toro" Ortega.



El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció 23,5% en 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar