FEMICIDIO EN ROJAS

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, prometió "hacer todo lo que hay hacer" para que la licencia psiquiátrica que tenía el policía Matías Martínez, detenido por el femicidio de la joven Úrsula Bahillo en la localidad de Rojas, no represente un beneficio en su situación judicial. Abrazado a Patricia, la madre de la joven de 18 años asesinada, Berni, tras visitar a la familia, consideró que "estamos ante una situación muy dolorosa". Sobre Martínez, el ministro confirmó que "no cumplía ninguna función y estaba con carpeta psiquiátrica". En torno a esa situación y la influencia en la consideración judicial sobre el policía imputado, prometió "hacer todo lo que ha que hacer" para que no redunde en la situación del asesino: "Lo digo como abogado", expresó el funcionario en rueda de prensa.

ADELANTAN PARO

La decisión de las autoridades de la provincia de Buenos Aires de sancionar a más de 400 policías por su intervención en las protestas del año pasado, se anticipó la protesta que los efectivos de La Bonaerense planeaban para este jueves. "Después de una reunión y a solicitud de varios efectivos, en solidaridad con los que fueron desafectados, el paro del día jueves queda suspendido y se adelanta para el día de mañana miércoles 10 a las 9 en toda la provincia", expresaron en las redes sociales. Según manifestaron, una protesta inicial se realizará esta noche a las 22 en Puente 12. Piden a quienes se acerquen al lugar llevar banderas argentinas, abrigo y barbijos.

SALIÓ A COMPRAR

El dólar blue operó a $152, mientras el mayorista siguió en alza y el Banco Central compró US$ 20 millones. El tipo de cambio en el circuito financiero informal de la city subió $1, tras haber comenzado la semana estable. El dólar mayorista, por su parte, avanzó nueve centavos y cotizó a $88,26. De ese modo, la brecha con el blue quedó este martes en un 72,2 por ciento. Según estimaciones del mercado, el Banco Central finalizó con un saldo favorable en su intervención diaria y compró en torno a US$ 20 millones. Ese monto se suma a los US$ 100 millones adquiridos a lo largo del lunes, por lo cual en lo que va del mes acumuló compras por unos US$ 280 millones para fortalecer las reservas internacionales. Este martes, terminaron en US$ 39.267 millones y, por lo tanto, experimentaron un aumento de US$ 34 millones frente al lunes.

SUPERÓ EL PICO

El fenómeno climático La Niña 2020-2021 ha superado su pico, anunció la Agencia Meteorológica de Naciones Unida, aunque su impacto en las temperaturas, la lluvia y las tormentas seguirá. La Niña produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie en las partes central y oriental del océano Pacífico ecuatorial, que se produce cada dos a siete años. El efecto tiene amplio impacto en el clima del todo el mundo y que es el opuesto de la fase cálida que produce El Niño-oscilación del Sur. Además del enfriamiento, La Niña suele estar asociada con más lluvias en algunas partes del mundo o más sequía en otras.

ACCIDENTE AÉREO

Al menos siete personas murieron y una octava resultó con graves heridas este martes al estrellarse una avioneta militar en el predio perteneciente a una base aérea de Paraguay. El accidente aéreo se produjo alrededor de las 14:30 (hora local) en el predio del Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), la base Ñu Guasú, situada en la ciudad de Luque, en las afueras de Asunción. El único sobreviviente es un joven de 19 años que salió despedido del avión accidentado, un Cessna bimotor C-402, matrícula FAP 0221, perteneciente al Grupo Aéreo de Transporte Especial (GATE), con capacidad para 8 pasajeros, perteneciente a la FAP.